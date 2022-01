Softwarekonzern SAP rechnet 2022 mit überraschend wenig operativem Gewinn

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größer Softwarehersteller SAP rechnet im laufenden Jahr mit weniger operativem Gewinn als von Analysten erwartet. So soll das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr bei 7,8 und 8,25 Milliarden Euro landen, wie das Dax -Schwergewicht am Donnerstagabend mitteilte. Gegenüber dem vergangenes Jahr erzielten Ergebnis von 8,23 Milliarden Euro wäre das ein Rückgang von bis zu 5 Prozent und im besseren Fall eine stabile Entwicklung. Analysten hatten zuvor mit einem Anstieg auf 8,4 Milliarden Euro gerechnet. SAP steckt derzeit viel Geld in Technik und Produkte, um das Wachstum bei Software zur Nutzung über das Netz anzukurbeln./men/he