Soja Future: Hürden aus 2018 im Fokus

Zwischen 2016 und grob Mitte dieses Jahres steckte der Sojapreis noch in einem intakten Abwärtstrend fest, als die Rallye Mitte April 2020 so richtig durchstartete, konnte auch der langfristige Abwärtstrend überboten werden und führte den Sojapreis geradewegs in den Widerstandsbereich aus 2018 um 1.030 US-Cent aufwärts. Dieses Niveau wurde zeitweise überwunden, allerdings hat sich in den letzten Wochen eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung eingestellt. Im diesjährigen Handel streckten Käufer erneut ihre Fühler aus und markierten ein frisches Mehrjahreshoch. Handfeste Signale können hieraus noch nicht abgeleitet werden, hierzu wäre ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb von 1.050 US-Cent erforderlich. Dann würde der mittelfristige Weg für den Sojapreis weiter aufwärtsgerichtet bleiben.

Die Weichen werden gestellt

Ob sich aus dem Kursverlauf der letzten Wochen noch ein Doppelhoch ergibt oder aber der Sojapreis direkt weiter durchmarschiert, musst erst noch abgewartet werden. Oberhalb von 1.050 US-Cent steigt die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Rallyefortsetzung mit einem Ziel um 1.130 US-Cent spürbar an und kann auf der Oberseite entsprechend nachgehandelt werden. Hierzu können sich Investoren das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP8SBK etwas näher ansehen. Innerhalb der vorliegenden Seitwärtsbewegung können aber noch einmal heftige Rücksetzer aufkommen, Unterstützung findet Soja bei 1.020 und darunter bei 980 US-Cent vor. Ein Bruch dieses Niveaus würde hingegen sehr bärische Züge erahnen lassen und könnte auf mittelfristiger Sicht weitere Abschläge auf 900 US-Cent hervorrufen.

Soja Future (Tageschart in US-Cent) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.050 // 1.070 // 1.086 // 1.099 Unterstützungen: 1.035 // 1.020 // 1.000 // 980,00

Fazit

Um nicht durch eine fälschliche Signallage als Anleger auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sollten Anleger zunächst noch einen klaren Wochenschlusskurs von 1.050 US-Cent abwarten. Nur hierdurch steigt auf mittelfristiger Basis die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursanstieg des Sojapreises auf 1.130 US-Cent an. Wer sich überproportional an diesem Lauf positionieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP8SBK zurückgreifen. Aus dem Stand heraus ergibt sich nämlich ein Renditepotenzial von 135 Prozent, das entspräche einem Wert des Scheins von 1,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte noch ein Stück weiter tiefer angesetzt werden, hier scheint ein Niveau von 1.100 US-Cent als engste Variante durchaus zu passen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP8SBK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 9,977 US-Dollar Basiswert: Soja Future KO-Schwelle: 9,977 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.043,25 US-Cent Laufzeit: Open end Kursziel: 1,26 Euro Hebel: 16,7 Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.