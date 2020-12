Soja-Future: Stark, aber schwierig!

Insgesamt rücken somit jetzt die zu Beginn des Jahres 2018 markierten Höchststände von 1.221 US-Cents in den Fokus der Marktteilnehmer, eine weitere große Widerstandsmarke befindet sich bei 1.2XX US-Cents. Wie die letzten Handelswochen gezeigt haben, ist sehr viel Dynamik in dem Agrarrohstoff zu erkennen, doch die maximale Ausdehnung der Rallye dürfte schon bald erreicht sein. Zumindest allerdings können noch investierte Anleger ihre Stopps etwas genauer nachziehen, die Zwischentiefs aus Mitte Dezember könnten hierfür dienlich sein. Fundamental spricht alles für eine weitere Preissteigerung, in 2016 notierte Soja schließlich noch bei 1.374 US-Cents. Und die Nachfrage nach chinesischen Importen wächst rasant weiter.

Exporte steigen

Die nächstgrößere Widerstandsmarke befindet sich bei 1.221 US-Cents aus dem Jahr 2018. Sollte auch noch diese Hürde dynamisch überwunden werden, würde vergleichsweise schnell das hoch aus 2017 bei 1.279 US-Cents in den Fokus der Investoren rücken. Eine gesunde Skepsis bezüglich der Rallye sollte immer vorhanden sein, schon vorher kann es dynamisch wieder abwärts gehen, sieht man sich nur die extremen Ausschläge beim RSI und MACD auf Wochenbasis einmal an. Auf der Unterseite findet Soja im Bereich von 1.200 US-Cents, darunter bei 1.160 US-Cents und somit ungefähr der Stopp-Marke erste Unterstützungen vor. Abschläge darunter dürfte eine größere Abwärtsbewegung auf rund 1.100 US-Cents zur Folge haben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.221 // 1.279 // 1.313 // 1.374 Unterstützungen: 1.200 // 1.160 // 1.100 // 1.030

Fazit

Aufgrund des stark überkauften und hohen Kursniveaus sind Long-Ansätze vergleichsweise hohen Risiken ausgesetzt. Lieber sollte man noch die Gewinne aus den zurückliegenden Long-Positionen laufen lassen, wenn sie nicht bereits in einen Stopp gelaufen sind. Für den kurzfristig orientierten Anleger könnte sich aber durchaus ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ1DV0 anbieten, sofern der Sojapreis in den nächsten Wochen tatsächlich die Hochs aus 2017 bei 1.279 US-Cents erreicht. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich auf 68 Prozent, der Wert des Scheins wurde auf 1,23 Euro berechnet. Das Zertifikat könnte sogar als Day-Trading-Instrumente zum Einsatz kommen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ1DV0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 11,352 US-Dollar Basiswert: Soybean Future KO-Schwelle: 11,352 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.217,25 US-Cents Laufzeit: Open end Kursziel: 1,23 Euro Hebel: 13,6 Kurschance: + 68 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

