Soja: Potenzielle Trendwendezone

Der Sojapreis ist in diesem Jahr klar rückläufig, hält sich vergleichsweise bei den Verlusten aber zurück. Nun hat der Agrarrohstoff eine potenzielle Trendwendemarke am 38,2 % Fibonacci-Retracement erreicht, höchste Aufmerksamkeit sollte dem Sojapreis jetzt gewidmet werden.

Die Talfahrt bei Soja hält bereits seit 2016 an, seit Mitte 2018 allerdings stellt man eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 797,5o und grob 950,00 US-Cent fest. Derzeit bewegt sich Soja im Mittelfeld dieser Handelsspanne und erreichte im zurückliegenden Ausverkauf das 38,2 % Fibonacci-Retracement mit der vorausgegangenen Erholungsbewegung.

Solch markanten Punkte stellen potenzielle Trendwendestellen dar, an denen häufig Kurswechsel kurz- bis langfristiger Natur entstehen. Gleiches könnte für den Sojapreis gelten, eine engmaschige Beobachtung dieses äußerst wichtigen Bereiches sollte nun stattfinden. Sollte es nämlich tatsächlich gelingen auf dem Preisniveau von rund 850,00 US-Cent eine Trendwende zu vollziehen, könnte Soja binnen weniger Tage in den Bereich von 871,25 US-Cent zulegen, darüber sogar an seine diesjährigen Widerstände um 900,00 US-Cent. Die grobe Seitwärtsbewegung dürfte hiervon allerdings nicht tangiert werden.

Rutscht Soja allerdings unter 850,00 US-Cent auf Wochenschlusskursbasis ab, käme lediglich die Ableitung eines Tests der Jahrestiefs bei 821,00 US-Cent in Spiel. Innerhalb eines weiter anhaltenden Ausverkaufs könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs aus 2019 bei 797,50 US-Cent angesteuert werden. Spätestens dort muss der Sojapreis eine Stabilisierung erfahren, sonst drohen mittel- bis langfristig frische Verkaufssignale.

Soja Future (Tageschart in US-Cent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 860,00 // 869,00 // 871,25 // 875,75 // 885,75 // 897,00 Unterstützungen: 850,00 // 845,50 // 838,50 // 832,50 // 824,50 // 821,00

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.