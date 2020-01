Solar Senior Capital kündigt Dividende für Januar an

Die amerikanische Investmentfirma Solar Senior Capital Ltd. (ISIN: US83416M1053, NASDAQ: SUNS) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,1175 US-Dollar je Aktie auszahlen. Anteilsinhaber erhalten die Ausschüttung am 31. Januar 2020 (Record date: 23. Januar 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,41 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,68 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Auszahlungsweise entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,98 Prozent. Die Solar Senior Capital Ltd. investiert in Senior Secured Loans (SSL). Dabei handelt es sich um Kredite an Unternehmen, deren Bonität unterhalb der Anlagequalität (Investment Grade) liegen. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ mit 0,45 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 283,7 Mio. US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de