Solarauto-Bauer Sono Motors peilt 184 Mio Dollar Emissionserlös an

München (Reuters) - Der Börsengang des Münchner Solarauto-Entwicklers Sono Motors in den USA soll bis zu 184 Millionen Dollar einbringen.

Die Sono Group will zehn Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 14 und 16 Dollar verkaufen und strebt eine Notierung an der Technologiebörse Nasdaq an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Innerhalb von 30 Tagen nach der Erstnotiz kann Sono Motors die Emission noch um 15 Prozent aufstocken. Insgesamt würde Sono am oberen Ende der Spanne mit 1,15 Milliarden Dollar bewertet. Organisiert wird der Börsengang von der Hamburger Investmentbank Berenberg.

Das Unternehmen braucht dringend Geld. Ohne den Erlös aus dem Börsengang wäre Sono im Dezember wohl insolvent, wie es im Emissionsprospekt mehrfach heißt. Das erste Modell namens "Sion" soll aber erst im ersten Halbjahr 2023 ausgeliefert werden. Es kann nicht nur an der Steckdose geladen werden, sondern auch über Solarzellen, die in der Karosserie verbaut sind. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat Sono 25,7 Millionen Euro Verlust geschrieben. 2020 waren es insgesamt 56 Millionen Euro. Gebaut werden soll der "Sion" in Schweden, im früheren Pkw-Werk von Saab in Trollhättan. Zu den Entwicklungspartnern gehören die Autozulieferer Continental und ElringKlinger.

Umsätze hat das Unternehmen bisher nicht erwirtschaftet. Bis Anfang November hat Sono laut dem Börsenprospekt aber mehr als 16.000 Vorbestellungen mit Anzahlungen von mehr als 40 Millionen Euro erhalten. Die zugrundeliegenden Bestellungen hätten einen Wert von 340 Millionen Euro, können aber auch wieder storniert werden. Sono will seine Solartechnologie auch an Hersteller von Bussen, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten lizenzieren.