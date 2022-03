SOLAREDGE - Nahen hier potenzielle Kaufkurse?

Die Aktie des Wechselrichterlösungen für Photovoltaiksysteme SolarEdge markierte im November 2016 ein Allzeittief bei 11,35 USD und startete wenige Wochen später zu einer massiven Rally. Trotz einiger Rückschläge dauerte die Rally bis Januar 2021 und führte zu einem Hoch bei 377,00 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Tradingsrange zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 199,30 USD. Daran änderte auch das neue Allzeithoch bei 389,71 USD aus dem November 2021 nichts.

Am 24. Januar testete der Wert die Unterstützung bei 199,30 USD und zieht seitdem stark an. Nach einem Hoch bei 327,26 USD kam es aber in den letzten drei Handelstagen zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

Wo bieten sich neue Chancen?

Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern. Ein Rückfall bis 281,21 bis 278,14 USD ist dabei möglich. Dort könnten die Gewinnmitnahmen zu Ende gehen. Anschließend wäre eine Rally bis 377,00-389,71 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 278,14 USD abfallen, dann wären zunächst weitere Gewinnmitnahmen bis ca. 256,06 USD möglich.

Fazit: Die SolarEdge-Aktie hat sich zuletzt gut gegen den Markt behauptet. Dies dürfte noch etwas andauern.

SolarEdge Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)