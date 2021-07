Solarisbank holt sich Geld für Expansion und kauft in Großbritannien zu

Berlin (Reuters) - Die Berliner Solarisbank hat 190 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt und steckt einen Teil in den Kauf des kleineren britischen Wettbewerbers Contis.

"Nach dem Brexit brauchten wir eine Option in Großbritannien und haben uns für eine Akquisition entschieden", sagte Firmenchef Roland Folz der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Gespräch. Das 2008 vom Fintech-Veteran Peter Cox gegründete Startup Contis schreibe schwarze Zahlen und passe ideal zur Solarisbank. Durch den Kauf könne man in Großbritannien nach dem Brexit aktiv sein.

Die 2016 gegründete Solarisbank bietet eine Plattform an, an die sich andere Unternehmen anbinden können, um selbst Anbieter von Finanzdienstleistungen zu werden. Die jüngste Finanzierungsrunde bewertete die Solarisbank mit 1,4 Milliarden Euro, womit das Fintech den Sprung zum "Einhorn" schaffte. Inzwischen ist das Unternehmen nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Italien und Spanien aktiv.

Finanzielle Details des Contis-Kaufs will Folz gern für sich behalten, sagt aber, ein "ordentlicher Betrag" vom frisch eingesammelten Kapital sei noch übrig und werde in das Wachstum gesteckt. Folz denkt über eine Expansion nach Osteuropa oder Asien nach, will sich aber für konkrete Schritte bis Jahresende Zeit nehmen. Auch einen Börsengang schließt er auf lange Sicht nicht aus.

Seit der Gründung hat die Solarisbank mehr als 350 Millionen Euro eingesammelt. Die jüngste Runde wurde von Decisive Capital aus der Schweiz angeführt. Auch Pathway Capital Management, CNP (Groupe Frère) und Ilavska Vuillermoz Capital waren mit von der Partie. Bestandsinvestoren wie BBVA und HV Capital beteiligten sich ebenfalls. Zu den Kunden der Solarisbank gehören unter anderen das Fintech Trade Republic, American Express und die Berliner Volksbank. Zusammen mit Contis peilen die Berliner dieses Jahr Erlöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro an.