Solarisbank will 2021 in europäische Länder expandieren

Berlin (Reuters) - Die Berliner Solarisbank will im kommenden Jahr Fuß in mehreren europäischen Ländern fassen.

Zusammen mit Partnern werde man nach Frankreich, Italien und Spanien expandieren, kündigte Firmenchef Roland Folz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. Bisher hatte sich das 2016 gegründete Startup auf Deutschland konzentriert. Das Unternehmen, das über eine eigene Banklizenz verfügt, hat eine Plattform aufgebaut, an die sich andere Unternehmen anbinden können, um selbst Anbieter von Finanzdienstleistungen zu werden. So ist die Solarisbank Partner von Samsung Electronics beim mobilen Bezahlangebot der Südkoreaner, arbeitet aber auch mit Startups wie der Banking-App Vivid Money oder dem provisionsfreien Broker Trade Republic zusammen.

Inzwischen zählt Solarisbank nach eigenen Angaben mehr als 750.000 Endkundenkonten und damit fast doppelt so viele wie bei der letzten Finanzierungsrunde im Sommer. Damals sammelte das Unternehmen 60 Millionen Euro ein - angeführt von HV Capital - und kommt seither auf eine Bewertung von 320 Millionen Euro.