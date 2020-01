Solarpark-Betreiber Encavis will kräftig wachsen

Düsseldorf (Reuters) - Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis will seine Erzeugungskapazität in den kommenden Jahren deutlich ausbauen.

Bis 2025 solle die vertraglich gesicherte Erzeugung auf 3,4 Gigawatt verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auf der Basis des Durchschnittswetters solle der Umsatz von den 2019 angepeilten 260 Millionen auf 440 Millionen Euro klettern und das operative Ebitda von 210 Millionen auf 330 Millionen. Bei einer angestrebten Marge von 75 Prozent solle das operative Ergebnis je Aktie von 40 auf 70 Cent steigen.

An der Börse legte die im Kleinwerteindex SDax notierte Encavis-Aktie am Mittwoch zeitweise um mehr als ein Prozent zu.

Konzernchef Dierk Paskert, der früher für den Energieriesen E.ON tätig war, setzt bei seiner Wachstumsstrategie auch auf Kostensenkungen beim Betrieb und der Wartung der Anlagen. Neue Projekte sollen bereits in frühen Phasen der Entwicklung gesichert werden. Das Unternehmen ist durch den Zusammenschluss der früheren Capital Stage und Chorus Clean Energy hervorgegangen. Encavis mit Sitz in Hamburg erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und Onshore-Windenergieanlagen in zehn Ländern Europas.