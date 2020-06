Solidvest kooperiert mir Convertorial by Burda

Mit Solidvest als erstem Partner aus der Finanzwelt bietet Convertorial by Burda auf Focus Online, Finanzen100 und InStyle zielgruppengerechte Angebote zu digitaler Geldanlage.

Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, sagt: „Von Nutzern geschätzte und häufig frequentierte Online-Marken wie die der Burda Gruppe ermöglichen uns einen gezielten Austausch mit für uns relevanten Zielgruppen. Diese Kooperation steht auch für direkten Dialog und weitere Aufklärung in immer wichtiger werdenden Finanzfragen, etwa in Krisenzeiten an den Finanzmärkten und zur ergänzenden Altersvorsorge. Wir freuen uns, dass Solidvest-Netzwerk mit einem starken Medienpartner erweitern zu können.“

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.