Solidvest Weekend Briefing:

Aktienaufschwung auf breiterer Front könnte bevorstehen: Erstmals zeigen die Wachstumsaktien (ebenso Gold und Goldaktien) Schwäche, während zyklische Aktien, wie Autos oder bauabhängige Titel, kräftig anzogen. Der deutsche Aktienmarkt wird häufig als Spiegelbild der Entwicklung der Autoaktien von internationalen Investoren betrachtet. Tatsächlich hängt aber der japanische Index mit seinem größten Autobauer als mit Abstand höchst gewichtete Aktie noch weit mehr von der Automobilkonjunktur ab.

Europäische Börsen holen auf: Seit Mai haben sich die europäischen Börsen erstmals etwas besser entwickelt als die Wall Street. Berücksichtigt man, dass der Euro gegenüber dem Dollar in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist, seit Jahresanfang fast 5%, holen auch hier die europäischen Börsen auf, wenn man die Wertentwicklung in Dollar rechnet. Die positive Entwicklung des Euros - die anhalten sollte - hat bereits eine größere dreistellige Millionen-Dollar- Summe von US-Anlegergeldern nach Europa gelockt. Neben der gegen USA positiveren Zinsentwicklung sollte auch die Währungstendenz die europäischen Börsen unterstützen.

Markttechnik kurzfristig unübersichtlich, mittelfristig positiv: Während die monetären und fiskalpolitischen Bör­seneinflussfaktoren (Rekord-Liquiditätsausweitung, Rekord-Konjunkturstimulierung durch extreme Neuverschuldung) kaum besser sein könnten, ist die Markttechnik zwar kurzfristig unübersichtlich, aber mittel- und längerfristig ebenfalls durchaus positiv einzuschätzen. Vielleicht kommt es sogar zu den logischen Tauschaktionen von mehr oder minder unverzinslichen und zum Teil durchaus auch risikoreichen Anleihen hinein in Aktien. Aktien, in denen die Anleger unterinvestiert sind und die im Bereich der sicheren Dividenden (z.B. Versorger) weit interessan­ter sind als Anleihen, bieten sich an (bei keineswegs weniger Sicherheit).

ESG-Aktien auf dem Vormarsch: Gelder werden zunehmend (besonders von Institutionen) in nachhaltige Investments dirigiert. Was man­chen als überflüssige und bald wieder aus dem Blick­feld verschwundene Idee erschien, hat sich inzwischen global durchgesetzt. Wenn aber immer mehr Milliarden von den Anlegern in ESG-Produkte bzw. ESG-Fonds investiert werden, führt dies zu einer automatischen Nachfrage für entspre­chende Umweltschutzaktien an der Börse. In Europa haben davon besonders Versorger und Windkraft- Aktien profitiert.

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.