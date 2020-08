Solidvest Weekend Briefing:

Die V-artige Aktienerholung ist vollendet: Dem schnells­ten Absturz folgte der schnellste Anstieg der Börsen­geschichte. Der DAX hat seinen Jahresanfangsstand fast wieder erreicht, der S&P 500 erreichte sogar einen neuen Höchststand. In Wall Street vollzog sich die Erholung auf neue Hochs nur in zwei (von 11) Bran­chen: Technologie und Gesundheit. Klammert man jedoch die beiden Sektoren aus den Wall Street-Indizes aus, so befindet sich die Masse der Aktien noch immer im Abwärtstrend seit Januar 2018 und auch in Wall Street liegt die durchschnittliche (Median-) Aktie immer noch deutlich unter dem Jahreshoch.

Markttechnik teilweise ungünstig: Markttechnisch negativ ist weiterhin der extreme Opti­mismus am Optionsmarkt mit dem schlechtesten Put/Call-Ratio seit fast 20 Jahren. Außerdem die geringe Marktbreite des Aufschwungs. Weniger als die Hälfte der Aktien (49%) hat einen steigenden Trend bzw. notiert über der 200-Tage-Linie. Weltweit erreichte der Wert aller Aktien zwar mit 89,5 Bio. $ ein neues historisches Hoch, ohne den starken Anstieg einer Handvoll US-Technologieaktien notiert der Wert aller Aktien aber noch weit unter Januar 2018. Ein weiterer Mosaikstein im Hinblick auf ungünstige Markttechnik ist das Rekordtief an Leerverkäufen. Fonds, die auf fallende Kurse spekulieren bzw. Absiche­rungsgeschäfte machen, haben teilweise aufgegeben.

Tech-Aktien ambivalent: Was auffällt, ist die hohe Konzentration der Anlagegelder in diesem Sektor und die hohe Bewertung. Allerdings sollte man sich auch vor zu negativer Beurteilung dieser Aktien­gruppe hüten. Einmal dürfte bei einer zu erwartenden Aktienindex-Aufwärtsentwicklung ein anhaltend gutes Abschneiden der am besten verdienenden Aktien­gruppe zu erwarten sein. Andererseits sind die Bewer­tungen noch nicht so hoch wie zur Jahrtausendwende (damals schlechte Gewinnentwicklung).

