Solidvest Weekend Briefing:

„Neue“ Fed-Strategie stimmt optimistisch: Kurz vor dem Börsenrückschlag hatte der US-Notenbank-Präsident Powell noch seine "neue" Strategie zur Zentralbank- Politik verkündet. Erwartungsgemäß war dies aber im Grunde nur ein Bekenntnis zur Fortsetzung der bisherigen Politik, allerdings in noch extremerem Ausmaß. Für die US-Aktienbörse und damit auch für die Weltmärkte hätte die neue Strategie der US-Notenbank kaum positiver sein können. Die Fed beabsichtigt auf Jahre hinaus die Zinsen niedrig zu halten, auch wenn die Inflation steigt und damit die Realzinsen noch niedriger würden. An dem Optimismus für Sachwerte (bspw. Aktien) hat sich also durch die jüngsten Bemerkungen des US-Notenbank- Präsidenten im Zuge der jährlichen Jackson-Hole-Rede nichts geändert, ganz im Gegenteil. Die mittelfristigen Aussichten sind sogar noch positiver geworden.

Volatilität könnte kurzfristig zunehmen: US-Privatanleger setzen aktuell verstärkt auf Kaufoptionen. Die Zunahme bei den Optionskäufen könnte kurzfristige Kursschwankungen verstärken. Denn die Brokerhäuser müssen sich so gegen steigende Kurse absichern und die zugrunde liegenden Aktien kaufen. Diese notwendige Absicherungsstrategie führt aber dazu, dass in sehr großem Umfang die zugrunde liegenden Aktien kurzfristig gekauft werden müssen, was erhebliche Kurssteigerungen auslöst. Erst in dem Moment, wo absehbar wird, dass die Kaufoptionen am Verfalltag wertlos werden, werden die Aktien dann (kursdrückend) wieder verkauft. Bei Geschäften mit nur einwöchiger Optionslaufzeit kommt es kurzfristig also zu entsprechend starken Kursschwankungen

Fortschritte beim Impfstoff könnten Value-Titeln nutzen: Es ist möglich, dass Fortschritte in der Corona-Impfstoff-Entwicklung einen weiteren Rückschlag bei den bisher favori­sierten Internet-Wachstumsaktien auslöst, denn diese haben von der Pandemie bzw. den Anti-Corona-Maß­nahmen am meisten profitiert. Weitere Umschichtun­gen von den analytisch teilweise rekordhoch bewerte­ten US-Technologieaktien in Value-Titel könnten stattfinden. Value-Titel, also preiswerte Aktien, die von einer allgemeinen Konjunkturerholung profitieren würden, wären dann nach langer Underperformance wieder gefragt.

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.