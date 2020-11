Solidvest Weekend Briefing:

Oft steigt Wall Street nach Präsidentenwahlen:

Diesmal war zunächst im Vorfeld der Wahl mehr Optimismus (und niedrigere Barreserven der Institutionen) als üblich zu beobachten. Dann aber kamen in den USA und Europa die überraschend hohen Corona-Infiziertenzahlen und die Notierungen gaben in der Vorbörsen-Woche ungewöhnlich stark nach. Die schlechteste Vorwahl-Woche seit vielen Jahrzehnten dürfte dazu geführt haben, dass Barreserven aufgeschichtet wurden, so dass sich die Markttechnik im Vorfeld der Wahl wieder verbessert hat. Dies könnte dazu führen, dass der übliche Ablauf (Kurserholung nach den Wahlen) tatsächlich stattfindet. Hinzu kommt, dass November und Dezember zu den saisonmäßig besten Perioden des Jahres gehören.

Die Wirtschaft in China boomt:

Die Frühindikatoren sind auf dem besten Stand seit 10 Jahren. Entsprechend hoch ist auch die Nachfrage nach Rohstoffen, was die Materials-Aktien (die wichtigsten sind in London gehandelt) positiv beeinflussen sollte. Der Konjunkturboom in China ist deshalb beachtenswert, weil dort diesmal weit weniger als in anderen Ländern oder auch weniger als in der Finanzkrise 2007 bis 2009 von staatlicher Seite mit Staatsdefiziten angekurbelt wurde. Das Kreditwachstum nährt sich zu einem großen Teil durch die deutlich steigende Investitionsbereitschaft der Privatwirtschaft. International profitiert Deutschland wahrscheinlich am meisten vom China-Boom.

Die meisten konjunkturellen Frühindikatoren sind international besser als erwartet:

Besonders in den USA, am meisten in China. Der Welthandel springt wieder an, was besonders dem Exportland Deutschland zugutekommt. Auch ein milder Brexit wäre positiv. Die Konjunktur schließt mit großen Schritten jene Lücke zwischen Börsenentwicklung und Realwirtschaft, die viele Börsianer (auch gesellschaftskritische Journalisten) in letzter Zeit so erstaunt hatte. Dies untermauert die hier mittelfristig (mindestens bis Frühjahr nächsten Jahres) Meinung einer international besseren Börsenentwicklung. Kurzfristig sind Prognosen kaum möglich.

