Solidvest Weekend Briefing:

Preiswerte Zykliker und Value-Titel sind wieder gefragt:

Nachdem die Internet-Gesellschaften des NASDAQ-Index schon ab Juli nicht mehr ihre bisherige Stärke der letzten Jahre gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt hatten, wiesen solche Titel zuletzt meist ein schlechte­res Abschneiden aus. Gefragt sind dagegen preiswerte zyklische Aktien und Value. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Anleger mit einer allgemeinen Belebung der Konjunktur und nicht nur Wachstum bei den Internet-Gesellschaften rechnen.

Small- und Mid-Cap Aktien zeigen relative Stärke:Schon seit März dieses Jahres haben diese Titel nicht mehr schlechter abgeschnitten als die „Mega-Caps“. Daneben fällt auch auf, dass asiatische Titel besonders gut abschneiden. Einmal ist hier das Wachstum der Volkswirtschaften (zuletzt wegen viel besserem Corona-Management) größer als in den USA oder Europa, andererseits sind die Bewertungen meist niedriger. Dies dürfte daran liegen, dass die Anleger in China Regulierungen der Parteiführung befürchten.

Neues Handelsabkommen in Asien verspricht Wachstum:Asiatische Aktien sollten auf längere Sicht auch favorisiert sein durch den neuen asiatischen Handelspakt (RCEP), den China nach vier Jahren Verhandlungszeitraum jetzt präsentieren konnte. Nicht nur sind hier neben China 14 asiatische Länder (ohne Indien) Mitglied, sondern auch Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea. Mit 2,2 Mrd. Menschen in diesem Gebiet und einem Bruttoinlandsprodukt von einem Drittel der Weltwirtschaft (26 Bio. $) handelt es sich hier um den am schnellsten wachsenden und nach Kaufkraft real größten Freihandelsraum der Welt. Durch den Wegfall von Zöllen (also gegensätzlich zur bisherigen US-Politik) wird man ein überdurchschnittliches Wachstum erreichen.

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde und Miles & More Teilnehmer exklusiv und zeitlich begrenzt 1,0% Ihrer Anlagesumme (bis maximal 1.000 EUR) als Bonus sowie Prämienmeilen.

Jetzt Kunde werden und Bonus sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.