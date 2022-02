Sollte man sein Portfolio mit Immobilien oder Kryptowährungen diversifizieren?

Es ist eine gute Idee, in andere Werte als Aktien zu investieren.

Sowohl bei Kryptowährungen als auch bei Immobilien gibt es Vorteile und Risiken, die du kennen solltest, bevor du deine Entscheidung triffst.

Die wichtigsten Punkte

Du hörst oft, dass ein breit gefächertes Investitions-Portfolio für die Vermehrung deines Wohlstands unerlässlich ist. Je vielfältiger deine Positionen sind, desto besser bist du in Zeiten von Marktturbulenzen geschützt.

Es ist definitiv keine schlechte Idee, eine Investmentstrategie rund um Aktien zu entwickeln. Der breite Markt hat sich nicht nur jahrzehntelang gut entwickelt, sondern Aktien sind trotz der Risiken auch eine einigermaßen berechenbare Investition. Jeder, der seit Jahren Aktien besitzt, weiß, dass der Markt im Laufe der Jahre steigen und fallen wird, aber dass er sich letztlich immer wieder von Abschwüngen erholt und Anleger belohnt, die dranbleiben.

Aber Aktien sollten nicht der einzige Vermögenswert in deinem Portfolio sein. Wenn du etwas Neues ausprobieren willst, hast du die Wahl. Kryptowährungen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, und viele Investoren haben damit Erfolg gehabt. Außerdem hast du immer die Möglichkeit, dein Portfolio zu erweitern, indem du in Immobilien investierst.

Die Frage ist: Was ist die bessere Wahl für dich?

Zwei völlig unterschiedliche Sachen

Die Frage, ob du mit Immobilien oder Kryptowährungen diversifizieren solltest, ist ein bisschen so, als würdest du dich fragen, ob du lieber ein Käsesandwich oder ein neues Videospiel haben möchtest. Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Investitionen, und es wäre unfair zu sagen, dass die eine die bessere Wahl ist als die andere.

Was du aber wissen solltest, ist, dass jede Option ihr eigenes Risiko birgt. Und du musst dieses Risiko einschätzen, um zu entscheiden, welchen Weg du in deinem Portfolio einschlagen willst.

Werfen wir einen genaueren Blick auf jede Option.

Kryptowährungen

Der Vorteil von Kryptowährungen ist, dass du eine Menge Geld verdienen kannst, wenn der Wert deiner digitalen Währungen steigt. Die Kehrseite der Medaille ist das Risiko der starken Volatilität und einer Investition, die eines Tages nichts mehr wert sein könnte.

Wenn sich Kryptowährungen nicht stärker durchsetzen, könnte ihr Wert schwinden. Wenn sie zu stark reguliert oder eingeschränkt werden, könnte die Nachfrage nach Kryptowährungen zurückgehen und du müsstest mit großen Verlusten in deinem Portfolio rechnen.

Natürlich kannst du argumentieren, dass du Aktien kaufen könntest, die eines Tages nichts mehr wert sind. Aber wenn das passiert, liegt das an dem jeweiligen Unternehmen und nicht daran, dass der gesamte Markt in Vergessenheit gerät. Und weil es Kryptowährungen erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt gibt und ihre Zukunft so spekulativ ist, besteht die Möglichkeit, dass sie irgendwann tatsächlich wertlos sind.

Immobilien

Auch das Investieren in Immobilien birgt Risiken, aber du kannst sie je nach Herangehensweise verringern. Wenn du Renditeimmobilien kaufst, setzt du dich einer Reihe von Risiken aus: Mieterschäden, Leerstand, steigende Grundsteuern und laufende Reparaturkosten, um nur einige zu nennen. Aber gehst du auch das Risiko ein, dass dein Haus eines Tages nichts mehr wert sein könnte? Wahrscheinlich nicht.

Wenn du also eine Renditeimmobilie kaufst und sie viele Jahre lang hältst, kannst du in Zukunft einen schönen Gewinn erzielen.

Das Schöne an Immobiliengeschäften ist, dass du nicht einmal Immobilien kaufen und das Risiko eingehen musst, sie zu besitzen, um in diesen Bereich einzusteigen. Du könntest stattdessen REITs, also Real Estate Investment Trusts, in dein Portfolio aufnehmen.

REITs sind Unternehmen, die Einnahmen aus Immobilien erzielen. Sie ähneln Aktien, da viele von ihnen öffentlich gehandelt werden, Dividenden zahlen und im Laufe der Zeit an Wert gewinnen können. Da die Werte von REITs nicht immer mit den Bewegungen an der Börse steigen und fallen, sind sie eine gute Möglichkeit zur Diversifizierung.

Wie Aktien können auch REITs an Wert verlieren. Du kannst aber auch die Finanzdaten eines REITs verfolgen, um Warnzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass der Wert des Unternehmens sinken wird. Bei Kryptowährungen ist das schwieriger.

Was ist die richtige Entscheidung?

Ein breit gefächertes Portfolio könnte deine Eintrittskarte zu finanzieller Sicherheit und langfristigem Wohlstand sein. Aber ob du in Immobilien, Kryptowährungen oder eine Kombination aus beidem investierst, ist letztlich deine Entscheidung.

Bevor du deinen Horizont erweiterst, ist es wichtig, dass du gut recherchierst. Es gibt Tausende von digitalen Währungen. Wenn du dich also für Kryptowährungen entscheidest, solltest du herausfinden, welche davon für dein Portfolio sinnvoll sind. Und im Bereich der Immobilien solltest du entscheiden, ob du Lust auf physische Immobilien hast - wenn nicht, solltest du dir verschiedene REIT-Sektoren ansehen, um deine Auswahl einzugrenzen.

Beim Kauf von Kryptowährungen und Immobilien kann man viel gewinnen - und verlieren. Aber je besser du dir deine Entscheidung überlegst, desto größer sind deine Chancen, dass du am Ende mit ihr zufrieden bist.

Der Artikel Sollte man sein Portfolio mit Immobilien oder Kryptowährungen diversifizieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 14.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images