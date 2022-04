Sollte man weiter investieren, wenn der Aktienmarkt abstürzt?

In Zeiten der Volatilität kann es verlockend sein, nicht mehr zu investieren.

Es gibt jedoch ein paar Gründe, warum es sicherer sein könnte, dein Geld im Markt zu lassen.

Unabhängig davon, was mit dem Markt passiert, gibt es Möglichkeiten, deine Investitionen zu schützen.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt hat in den letzten Monaten ein heftiges Auf und Ab erlebt. Nachdem der S&P 500 Anfang Januar um 13 % von seinem Höchststand gefallen war, hat er sich in den letzten zwei Wochen fast von diesen Verlusten erholt.

Dennoch befürchten einige Anleger, dass der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, anhaltende Probleme in der Lieferkette und andere makroökonomische Faktoren für mehr Volatilität sorgen könnten.

Natürlich kann niemand genau vorhersagen, wie sich der Markt entwickeln wird. Es kann sein, dass ein Absturz bevorsteht oder auch nicht. Aber wenn die Aktienkurse stark einbrechen, solltest du dann weiter investieren, während sie fallen? Und was kannst du tun, um dein Geld auf dem Weg dorthin zu schützen?

Weiter investieren, auch wenn es bergab geht

Wenn der Aktienmarkt ins Wanken gerät, kann es verlockend sein, Aktien zu verkaufen, um das Risiko vom Tisch zu nehmen, oder ganz mit dem Investieren aufzuhören. In den meisten Fällen ist es jedoch ratsam, weiter zu investieren, wie du es auch sonst tun würdest.

Der Markt ist unberechenbar. Wenn du dich aus Angst dazu verleiten lässt, dein Geld abzuziehen, und die Aktienkurse dann steigen, verpasst du die Gewinne. Und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt wieder investierst, wenn die Kurse gestiegen sind, musst du am Ende wahrscheinlich mehr bezahlen, um wieder in die Aktien einzusteigen, die du zuvor verkauft hast.

Auch wenn es kontraintuitiv klingen mag, ist es tatsächlich sicherer, dein Geld in Zeiten der Volatilität am Markt zu lassen. Auch wenn dein Portfolio kurzfristig einen Rückschlag erleiden kann, hat sich der US-Markt als Ganzes bisher immer von Abstürzen erholt. Wenn du in verschiedene Aktien investiert bleibst, kannst du den Sturm einfach aussitzen und darauf warten, dass sich der Markt wieder erholt.

Es kann auch ratsam sein, in Abschwungphasen mehr Aktien zu kaufen. Wenn die Aktienkurse auf breiter Front fallen, bietet sich die Gelegenheit, sich mit hochwertigen Aktien zu günstigen Preisen einzudecken. Wenn sich der Markt dann unweigerlich erholt, wird dein Portfolio die Früchte ernten.

Wie du dein Geld sicher hältst

Es kann klug sein, auch während eines Marktabschwungs weiter zu investieren, aber es gibt noch ein paar andere Strategien, mit denen du dein Geld so gut wie möglich sichern kannst.

Erstens: Investiere nur Geld, das du in naher Zukunft nicht brauchen wirst. Zwar ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der US-Markt von jedem Absturz erholt, aber es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis er sich vollständig erholt und neue Höchststände erreicht. Wenn du über einen gut gefüllten Notfallfonds verfügst, der nicht in Aktien investiert ist, solltest du selbst im Falle eines unerwarteten Ereignisses in der Lage sein, deine Aktien in Ruhe zu lassen. So vermeidest du Situationen, in denen du durch die Umstände gezwungen bist, Investitionen zu verkaufen, wenn ihre Werte niedrig sind.

Angesichts der Sorge über einen drohenden Abschwung wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um deine Investitionen zu überprüfen und sicherzustellen, dass jede Aktie, die du besitzt, noch ihren Platz in deinem Portfolio verdient hat. Die Unternehmen, die einen Marktabsturz am ehesten überleben werden, sind diejenigen, die über solide Geschäftsgrundlagen verfügen. Wenn ein Unternehmen selbst gesund ist, hat seine Aktie eine bessere Chance, sich langfristig gut zu entwickeln, auch wenn es mal unbeständig ist.

Börsencrashs können selbst die erfahrensten Anleger/innen nerven, aber es gibt Schritte, die du unternehmen kannst, um dein Geld zu schützen. Wenn du weiterhin investierst und die richtigen Aktien auswählst, ist es wahrscheinlicher, dass dein Portfolio langfristig erfolgreich ist - unabhängig davon, was auf dem Markt kurzfristig passiert.

