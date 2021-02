Sollten Investoren jetzt Bargeld halten?

Zwischen zivilen Unruhen, einem neueren, infektiöseren Stamm von COVID-19, einer weiterhin hartnäckig hohen Arbeitslosenquote und einer Marktblase bei Aktien, die Geld verlieren, haben Investoren guten Grund zur Sorge. Hinzu kommen steigende Energiepreise und andere Anzeichen dafür, dass die Inflation auf dem Vormarsch sein könnte und die heutigen niedrigen Zinsen möglicherweise nicht von langer Dauer sind. Das könnte auch den Druck auf Aktien erhöhen, da viele Investoren von Anleihen in Aktien umgeschichtet hatten, um Einkommen aus ihren Portfolios zu bekommen.

All diese Sorgen werfen eine wichtige Frage auf: Sollten Investoren jetzt Bargeld bunkern? Diese Frage ist zwar einfach zu stellen, aber nicht ganz so einfach zu beantworten. Es hängt wirklich vom Rest deiner finanziellen Situation und deinem Zeithorizont ab, bis du das Geld brauchst. Diese Faktoren machen einen großen Unterschied.

Wann du Bargeld bunkern solltest

Alle Investoren sollten einen Bargeldpuffer von drei bis sechs Monaten für Ausgaben im Notfall zur Verfügung haben. Wenn du diesen Puffer nicht für dich selbst angespart hast, dann solltest du unbedingt Bargeld bunkern.

Der Grund dafür ist einfach: Die Börse ist ein volatiler Ort, und Geld, das du in der einen Minute zu haben glaubst, kann in der nächsten sehr leicht weg sein. Wenn du zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt am Boden ist, schnelles Geld brauchst, könntest du gezwungen sein, mehr Aktien zu verkaufen, als du eigentlich willst, um eine fällige Rechnung zu bezahlen. Du kannst dir nicht aussuchen, wann du entlassen wirst, dein Dach undicht wird, dein Ofen kaputt geht oder du krank wirst. Wenn es zu einem schlechten Zeitpunkt für dich an der Börse passiert, werden die entsprechenden Rechnungen trotzdem fällig werden.

Abgesehen davon, dass du Bargeld für Notfälle brauchst, solltest du, wenn du weißt, dass du in den nächsten fünf oder so Jahren Geld brauchst, dein Geld in etwas weniger riskantem als Aktien bunkern. In normalen Zeiten könntest du für dieses kurzfristige Geld Anleihen mit entsprechender Laufzeit in Betracht ziehen, aber bei so niedrigen Zinsen kann Bargeld durchaus ein guter Ersatz sein. Wenn du also kurz vor der Pensionierung stehst, Kinder hast, die bald aufs College gehen, oder in den nächsten fünf Jahren eine andere größere Ausgabe ansteht, ist Bargeld keine schlechte Idee.

Abgesehen von diesen Ausgaben ist es auch keine schlechte Idee, Bargeld auf deinem Investment-Depot anzusparen, wenn Dinge wie Dividenden, Übernahmen oder andere Aktionen von Unternehmen dir Bargeld einbringen. Vielleicht möchtest du dieses Geld irgendwann in naher Zukunft in eine Investition mit höherem Renditepotenzial investieren, aber du musst diesen Schritt nicht sofort machen. Stattdessen solltest du zuerst eine verfügbare Investition finden, die auf dem richtigen Niveau gehandelt wird, und dann dieses Bargeld verwenden, um sie zu kaufen.

Wenn du eine Position hältst, die dir nicht mehr gefällt, kann es auch sinnvoll sein, diese Investition zu Geld zu machen. Gründe für einen Verkauf sind unter anderem: Wenn deine Investitionsthese nicht mehr aktuell ist; wenn du den Marktpreis aufgrund seiner Aussichten nicht rechtfertigen kannst; wenn es eine zu große individuelle Position geworden ist; oder wenn du nachts einfach nicht mehr schlafen kannst. Sobald du verkaufst, ist es in Ordnung, das Geld zu behalten, bis du eine besser passende Investition für dich gefunden hast.

Wann es eine schlechte Idee ist, Bargeld zu bunkern

Obwohl die oben besprochenen Gründe großartige Gründe sind, um deine Bargeldposition zu erhöhen, gibt es auch sehr gute Gründe, jetzt nicht mehr Bargeld zu bunkern. Wenn du zum Beispiel Angst vor einem turbulenten Markt hast, solltest du in Erwägung ziehen, in Dritteln zu kaufen, anstatt alles auf einmal. Auf diese Weise hast du etwas Geld investiert, falls der Markt weiter steigt, aber du hast auch bereits Bargeld zur Verfügung, um zu investieren, falls die Preise fallen sollten. Wenn du nur eines deiner Drittel investiert bekommst, nimm die anderen zwei Drittel und schaue dir andere Orte zum Investieren an.

Ähnlich kann die Angst vor Inflation ein schlechter Grund sein, um von Aktien in Bargeld umzuschichten. Während eine steigende Inflation die Zinssätze erhöhen kann und somit Investoren dazu veranlasst, von Aktien in Anleihen umzuschichten, denke daran, dass Inflation im Allgemeinen bedeutet, dass die Kosten für Waren und Dienstleistungen steigen. Unternehmen mit Macht über die Preise sind in inflationären Zeiten in der Regel eine Investition wert, da sie ihre Preise anheben können. Viele der Kosten sind wahrscheinlich fix, so dass ihre Preissetzungsmacht auch ihre operativen Margen erhöht.

Darüber hinaus könnte ein rauer wirtschaftlicher Ausblick oberflächlich betrachtet ein guter Grund sein, um Aktien zu bevorzugen, aber oft ist das nicht der Fall. Denke daran, dass der Markt versucht, Unternehmen auf Basis der Zukunftsprognosen zu bewerten, nicht auf Basis dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn du als Normalsterblicher erkennst, dass die Konjunktur in naher Zukunft nicht so gut aussieht, kann es gut sein, dass der Markt diese schlechten Nachrichten bereits eingepreist hat.

Daher kann es sein, dass Zeiten, in denen die wirtschaftlichen Aussichten rau erscheinen, die besten Zeiten sind, um in Unternehmen zu investieren, die überlebensfähig sind. Wenn die Börse die schlechten Nachrichten bereits eingepreist hat, aber nicht die nachfolgenden guten Nachrichten, dann könnte die nächste überraschende Bewegung nach oben gehen.

Kaufen, wenn die Aussichten düster erscheinen, kann eine sehr beängstigende und schwierige Aufgabe für einen Investor sein, um sie tatsächlich zu bewältigen. Das ist ein Hauptgrund, warum es so wichtig ist, einen drei- bis sechsmonatigen Notfallfonds zu haben und sich nicht auf Aktien zu verlassen, um alle Ausgaben zu decken, die du in den nächsten fünf Jahren hast. Auf diese Weise investierst du nur Geld, bei dem du eine Chance hast, langfristig investiert zu bleiben. Das macht es viel schmackhafter, das Risiko einzugehen und Geld zu investieren, wenn die Zukunft beängstigend aussieht.

Solltest du also Bargeld bunkern oder nicht?

Wie das alte Sprichwort sagt: “Bargeld ist König”. Du brauchst sicherlich genug davon, um einen anständigen Puffer für Notfälle zu haben. Wenn du dein investiertes Geld in den nächsten Jahren für einen Teil deiner Kosten benötigst, kann es im heutigen Niedrigzinsumfeld eine anständige Alternative zu Anleihen sein. Wenn du weißt, dass dein derzeitiger Bargeldbestand nicht ausreicht, um diesen Bedarf zu decken, dann ist es eine ausgezeichnete Idee, jetzt Bargeld zu bunkern.

Ähnlich verhält es sich, wenn du erwägst, Bargeld zu bunkern, weil eine oder mehrere deiner Investitionen nicht mehr so in dein Portfolio passen wie früher. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich mit dieser speziellen Investition zu beschäftigen. Es ist auch keine schlechte Idee, einen Teil oder das gesamte Kapital in Bargeld zu verschieben, während du dir ein besseres Vehikel dafür suchst.

Andernfalls, wenn es keinen zwingenden Grund gibt, mehr Bargeld zu bunkern, bist du auf lange Sicht wahrscheinlich besser dran, wenn du nach Möglichkeiten suchst, das Geld zu investieren. Die Börse war schon immer unruhig, aber nur diejenigen, die es geschafft haben, durch die kurzfristigen Schmerzen hindurch zu investieren, waren in der Lage, zuverlässig an den anschließenden langfristigen Gewinnen teilzuhaben.

The post Sollten Investoren jetzt Bargeld halten? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 02.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images