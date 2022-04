Solltest auch du die PayPal-Aktie jetzt verkaufen?

Die PayPal-Aktie jetzt zu verkaufen erfolgt zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Schließlich liegt die Aktie bei einem Kurs von 101,58 Euro weiterhin um über die Hälfte unterhalb ihres Rekordhochs. Wobei es natürlich Gründe geben kann, die das rechtfertigen.

Eine gescheiterte Investitionsthese, bessere Alternativen oder ähnliche Fälle können ein Anlass sein. Nun hat jedenfalls eine Starinvestorin aus einem solchen Grund die Aktie verkauft: Cathie Wood. Blicken wir auf ihren Verkauf sowie ihre Beweggründe. Für mich gibt es an dieser Stelle auch eine andere Perspektive.

Cathie Wood verkauft die PayPal -Aktie!

Ja, die Starinvestorin hat sich von der PayPal-Aktie getrennt. Über ihre Beweggründe gibt es einige mediale Berichte. Insbesondere dürfte eine für sie attraktivere Alternative der primäre Grund sein: nämlich die Block-Aktie.

Cathie Wood setzt offenbar lieber auf die jüngere, wachstumsstärkere Alternative aufgrund der Cash App. Die Starinvestorin sieht in der Applikation, die den Bitcoin sehr stark in das eigene Repertoire aufnimmt, die bessere Aktie, um vom Megatrend digitaler Zahlungsdienstleistungen zu profitieren. Kürzlich kamen weitere Services dazu, wie zum Beispiel eine Auto-Umwandlung des Gehaltes oder eines Teils davon in die Kryptowährung. Vielleicht hat das den finalen Stoß in diese Richtung gegeben.

Block ist im Vergleich zur PayPal-Aktie die Growth-Story mit dem noch größeren Potenzial. Unter anderem, weil das Stadium der Profitabilität noch nicht erreicht ist und sich das Geschäft stärker im Aufbau befindet. Im Gegensatz zur größeren Chance ist jedoch auch das Risiko bedeutend höher. Alleine das zeigt mir: Für einen Verkauf kann es Gründe geben, aber auch für das Halten oder sogar Kaufen existieren spannende Merkmale.

Dabeibleiben, weil …?!

Im Vergleich zur Block-Aktie ist die PayPal-Aktie die Growth-Story, die schon jetzt über mehr Qualität verfügt. Das Ökosystem ist mit 426 Mio. Nutzern zum Ende des vergangenen Quartals bedeutend größer. Zudem lag das Transaktionsvolumen bei 1,25 Billionen US-Dollar. Zwei Kennzahlen, die demonstrieren, wie etabliert der US-Konzern global im Megatrend digitaler Zahlungsdienstleister ist. Für mich ist es schwierig, diese Marktmacht zu ersetzen, zumal viele Verbraucher Systemen, denen sie vertrauen, treu bleiben.

Die PayPal-Aktie ist zudem eine profitable, moderate Wachstumsgeschichte, was solide Gewinnrenditen über lange Zeiträume ermöglichen kann. Wer daher lieber nach solchen Chancen zu einer moderaten Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis in den 30ern sucht, der ist bei dem US-Konzern genau richtig. Cathie Wood sucht das eben nicht, sondern dann doch eher die maximalen Chancen bei vertretbaren Risiken.

Der Artikel Solltest auch du die PayPal-Aktie jetzt verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Block und PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block und PayPal.

Motley Fool Deutschland 2022

Die Bezahlplattform Venmo ist unter Millenials sehr beliebt. Quelle: PayPal Holdings Inc.