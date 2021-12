Solltest du die Tonies-Aktie jetzt kaufen?

Die Tonies-Aktie wenige Tage nach dem Börsengang kaufen: Offenbar ein beliebtes Thema. Immerhin gibt es viele erste Analysen und Kennzahlen zu der Aktie, die über einen SPAC an die Börse gekommen ist. Alleine der Weg ist für manche Investoren schon verwunderlich.

Aber sollte man als Foolisher Investor die Tonies-Aktie jetzt kaufen? Das ist eine andere Frage. Riskieren wir einen Blick auf eine mögliche Investitionsthese. Sowie ein paar spannende Kennzahlen.

Tonies-Aktie kaufen: Unternehmensorientiert interessant?

Die Tonies-Aktie besitzt ein Produkt, das inzwischen wohl jeder kennt, der Kinder in seinem Umkreis hat. Wobei es nicht die eigenen sein müssen: Paten, Enkel, Urenkel oder bei Nachbarn dürften ausreichend sein. Es geht um die beinahe gleichnamigen Toniebox, die eine Art „Stereo-Anlage“ für Kinder ist. Wobei es nicht um diese Grundausstattung geht. Nein, sondern vor allem um das Sammeln der Figürchen, die letztlich die Musik abspielen. Auch bekannt unter den sogenannten Tonies. Alles natürlich separat zu erwerben, wobei augenscheinlich kaum Grenzen gesteckt sind.

Ein Ökosystem wittern Foolishe Investoren natürlich direkt. Die Tonies-Aktie mit ihren gleichnamigen Figuren und der entsprechende Player sind bei Kindern und Eltern derzeit überaus beliebt. Zudem gibt es eine hohe Plattform-Affinität zu den jeweiligen Spielern. Ein Ökosystem, das in sich abgeschlossen ist. Wobei die Marke überaus relevant ist bei der Zielgruppe der Eltern mit Kind.

Insofern kann ich eine Investitionsthese unternehmensorientiert durchaus ableiten. Starke Marke, Wettbewerbsvorteile durch ein technologisches Ökosystem und mögliches Wachstumspotenzial sind klar erkennbar. Wobei insbesondere der Verkauf von Tonies für Melodien ein Wachstumstreiber bleiben dürfte.

Blicken wir auf die Aktie selbst

Die Tonies-Aktie ist bislang relativ erfolgreich. Gemessen an einem Aktienkurs von 12,30 Euro erkennen wir ein leichtes Plus. Wichtiger ist für mich jedoch der Börsenwert mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von knapp unter 500 Mio. Euro. Ein vergleichsweise kleines Unternehmen? Na ja, wir dürfen nicht vergessen: Es gibt bislang in erster Linie ein bekanntes Produkt.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang möchte das Management in weiteres Wachstum und die Expansion in den USA investieren. Auch hier müssten die Gerätschaften den gleichen Kult-Status erreichen. Hier sehe ich das größte Risiko für ein potenziell anhaltend zweistelliges Wachstum. Immerhin: Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3 für das laufende Geschäftsjahr könnte das Risiko bei der Bewertung moderat sein. Zumindest, wenn ein Umsatzwachstum von 50 % in den vergangenen Jahren anhält.

Trotzdem bleibt bei der Tonies-Aktie das Risiko, dass diese Produkte ein One-Hit-Wonder sind. Sowie auch, dass sie ein regionales Phänomen sein könnten. Bewertungstechnisch und mit Blick auf das Ökosystem ist die Ausgangslage ziemlich interessant. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt, wenn überhaupt, aber nur eine kleine Wette wagen.

Der Artikel Solltest du die Tonies-Aktie jetzt kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images