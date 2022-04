Solltest du jetzt 50.000 Euro in Aktien investieren?

Jetzt noch 50.000 Euro in Aktien investieren: Fühlt sich das irgendwie wie ein Griff in ein fallendes Messer an? Möglich. Steigende Zinsen könnten die Bewertungen so mancher Unternehmen weiter sinken lassen. Unsicherheit besteht aufgrund des Coronavirus und des Kriegs in der Ukraine. Aber es gibt immer irgendwelche Unsicherheiten an den Aktienmärkten. Falls nicht, so wäre es die hohe Bewertung.

Natürlich kann man als Investor 50.000 Euro auch gestaffelt in Aktien investieren. Persönlich wäre das auch mein Ansatz, nicht direkt an einem einzelnen Handelstag einen solchen Betrag in einen ETF oder in ein diversifiziertes Portfolio zu stecken. Nein, sondern etwas staffeln und zeitlich diversifizieren, um das Risiko eines besonders schlechten Timings etwas zu minimieren.

Aber es gibt Gründe, warum 50.000 Euro investiert in Aktien jetzt eine gute Entscheidung sein kann. Blicken wir auf einige relevante Faktoren.

Jetzt 50.000 Euro in Aktien investieren: Es gibt Chancen!

Wer als Sparer und angehender Investor jetzt 50.000 Euro in Aktien investieren möchte, der kann so manche Chance ergreifen. Im Kreis der Dividendenaktien gibt es zum Beispiel wieder viele starke, preiswerte Ausschütter. Teilweise sogar mit 5 % Dividendenrendite oder mehr bei einem hohen Maß an Beständigkeit. Mit einem solchen Betrag könnte man brutto entsprechend auf ein passives Einkommen von 2.500 Euro kommen. Aber auch defensivere Qualität ist zum Beispiel mit 3 % Dividendenrendite möglich.

Im Bereich der Growth-Aktien sind einige Aktien zwar wieder etwas gestiegen. Trotzdem gibt es teilweise noch Discounts von 50, 60 % oder sogar noch mehr, die man sich jetzt sichern kann. Womöglich ist nach der Pandemie eine starke Wachstumsphase vorbei. Viele Unternehmen sind inzwischen durch die Pandemie profitabel geworden und haben ihr operatives Fundament auf ein vollkommen neues Level gehievt. Durch die günstigen Bewertungen kann man sich mit einem hohen Einsatz wie 50.000 Euro eine Menge Qualität und innovatives Wachstumspotenzial zu günstigeren Preisen sichern.

Im Endeffekt sind die Chancen, die man mit 50.000 Euro investiert in Aktien ergreifen kann, ein wichtiges Merkmal für Foolishe Investoren. Aber auch die Zielebene ist überaus entscheidend, die man betrachten sollte.

Negativzinsen, Rentenlücke, Inflation: Was willst du tun?

Schließlich gibt es einige Probleme, die vor allem vermögende Menschen haben. Inflation, Negativzinsen und eine eskalierende Rentenlücke sind solche Baustellen, die man proaktiv angehen sollte. Wer jetzt noch 50.000 Euro in Aktien investieren möchte, der kann langfristig orientiert einen Ausgleich für Inflation und Negativzinsen finden. Und trotzdem proaktiv eine Rentenlücke schließen.

Es ist natürlich deine finanzielle Entscheidung, ob du ein solches kurzfristiges Risiko eingehen möchtest. Und auch welchen zeitlichen Horizont du noch für das Investieren besitzt. Aber es gibt gute Gründe, jetzt 50.000 Euro in Aktien zu investieren. Überlege gut, welche Ziele du erreichen möchtest.

Der Artikel Solltest du jetzt 50.000 Euro in Aktien investieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images