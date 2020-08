Solltest du jetzt wirklich aufhören, in Dividendenaktien zu investieren?

Sind Dividendenaktien jetzt noch eine gute Idee? Eine Frage, die man natürlich nicht pauschal beantworten kann. Dennoch können Foolishe Einkommensinvestoren derzeit eher ein gemischtes Bild erkennen, was Dividendenaktien anbelangt. Und zugegebenermaßen sind ausschüttende Aktien nicht die Triebfeder dieser starken Aufwärtsdynamik. Nein, sondern eher trendstarke Wachstumsaktien.

Das führt wiederum zu einer anderen Frage: Sollten Investoren jetzt womöglich aufhören, in Dividendenaktien zu investieren? Werfen wir heute einen Foolishen Blick darauf, was grundsätzlich dafür und was dagegen sprechen könnte. Wie so häufig gibt es auch dieses Mal nicht die eine, richtige Antwort.

Feuerprobe für einige Dividendenaktien

Wie gesagt: Viele Dividendenaktien sind nicht gerade verantwortlich für die starke Korrektur gewesen. Nein, sondern die Bereiche Tech- und andere, trendstarke Wachstumsaktien haben die Richtung vorgegeben. Allerdings ist das nicht alles, was sich möglicherweise belastend auf ausschüttende Aktien ausgewirkt hat.

Einige Aktien durchlaufen nämlich gerade jetzt eine Feuerprobe. Oder haben sie womöglich bereits nicht bestanden. Wenn wir beispielsweise einen Blick auf die Aktie von Royal Dutch Shell werden, so erkennen wir eine ehemalige Dividendenperle, die inzwischen sogar die eigene Dividende gekürzt hat. Ein schwieriges, zyklisches Geschäftsmodell mit einem Angebot, das höher ist als die Nachfrage, ist in Krisenzeiten der Grund für das Aussetzen der Konstanz gewesen. Wobei Royal Dutch Shell hier bloß die Spitze des Eisbergs einer ganzen Reihe andere Ausschütter mit gekürzten Dividenden ist.

Die Entwicklung könnte allerdings noch nicht vorbei sein: Andere Aktien, wie beispielsweise die der Österreichischen Post, könnten notfalls noch vor einer Dividendenkürzung stehen: Der österreichische Post- und Paketdienstleister hat zwar im letzten Jahrzehnt Pi mal Daumen konstant ausgeschüttet und sogar häufig die Dividende angehoben. Er ist dabei inzwischen jedoch weitgehend am Limit, was das Ausschüttungsverhältnis anbelangt.

So manche Dividendenaktie befindet sich daher in einer Situation, in der entweder die Ausschüttung bereits gekürzt worden ist oder aber ein solcher Einschnitt noch bevorstehen könnte. Das könnte auch die Aktienkurse belasten.

Es gibt auch weiterhin zuverlässige Zahler!

Allerdings betrifft das glücklicherweise nicht alle ausschüttenden Aktien. Nein, einige Zahler können derzeit in der Krise nicht nur mit Beständigkeit liefern. Nein, sondern sogar zeigen, dass hinter den Aktien eine weiterhin operativ stabile Dividende steckt. Auch hierzu wollen wir uns im Folgenden zwei Beispiele ansehen.

So überzeugt zum einen beispielsweise General Mills mit einem weiterhin hohen Maß an Beständigkeit, auch operativ. Tatsächlich haben das Coronavirus und das Bunkern von Lebensmitteln sogar zu einem kleineren Wachstumsschub geführt. Eine Entwicklung, die das sowieso bereits moderate Ausschüttungsverhältnis noch nachhaltiger erscheinen lässt.

Realty Income verfügt zwar über ein anderes Geschäftsmodell als der Lebensmittelkonzern. Allerdings sind es selbst die Immobilien mit definitiv vorhandenem Einzelhandelsansatz und sogar niedrigerer Mieteinnahmequote, die Stabilität geliefert haben. Im letzten Quartal stiegen trotzdem die Funds from Operations moderat und sorgen für weiterhin solide und moderat wachsende Dividendenzahlungen.

Im Endeffekt sehen wir daher: Möglicherweise zeigen die aktuellen Trends in der Erholung in eine andere Richtung. Vielleicht gibt es auch kriselnde Ausschütter. Allerdings auch weiterhin beständige Zahler, die man durch eine selektive Brille hervorragend erkennen kann.

Jetzt aufhören, in Dividendenaktien zu investieren?

Grundsätzlich wäre es daher falsch, jetzt in der Krise vollkommen mit dem Investieren in Dividendenaktien aufzuhören. Einige Ausschütter treten zwar noch auf der Stelle. Andere haben sogar größere Probleme. Allerdings existiert noch immer ein Kreis beständiger, zuverlässiger Zahler, die es zu suchen gilt.

Selektiv zu sein ist auch für Einkommensinvestoren wichtig. Das Coronavirus und die aktuelle Krise sind bloß eine Erinnerung hieran. Auch wenn diese teilweise womöglich schmerzhaft sein mag.

The post Solltest du jetzt wirklich aufhören, in Dividendenaktien zu investieren? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Vincent besitzt Aktien von General Mills, Realty Income und Royal Dutch Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images