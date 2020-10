Solvionic ernennt Gildas Sorin zum Verwaltungsratmitglied

Solvionic, der weltweit führende Hersteller von Materialien für Elektrolyte der neuesten Generation, gibt die Bestellung von Gildas Sorin in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Solvionic hat den Beschluss gefasst, Gildas Sorin zum Verwaltungsratmitglied des Unternehmens zu bestellen. Solvionic, ein Unternehmen mit Sitz in Toulouse (Frankreich), ist weltweit führend in der Entwicklung und im Vertrieb von ionischen Materialien für Batterien und Superkondensatoren der neuesten Generation. Das Unternehmen setzt innovative Technologien zur Herstellung hochreiner Materialien (ionische Flüssigkeiten) ein, die speziell für die Batterien der Zukunft verwendet werden – diese Batterien sind sicherer, leistungsfähiger und langlebiger.

Die Ernennung von Gildas Sorin erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen auf die Massenherstellung seiner Produkte vorbereitet. Seine Erfahrung in der Entwicklung von Start-ups wird für die Umsetzung der globalen Expansionsstrategie von Solvionic von maßgeblicher Bedeutung sein.

„Ich freue mich sehr, Gildas Sorin in unserem Unternehmen willkommen zu heißen“, so François Malbosc, CEO von Solvionic. „Die Einstellung von Gildas Sorin wird die Stärkung unserer Strategie der Entwicklungssteigerung von Solvionic weiter unterstützen“.

„Solvionic besitzt dank seiner einzigartigen Technologie ein enormes Potenzial“, erklärte Gildas Sorin. „François Malbosc hat das Unternehmen in neue Höhen geführt. Es wird mir eine Ehre sein, auf seinem wirtschaftlichen Erfolg weiter aufzubauen“.

Solvionic wurde 2003 gegründet und beschäftigt derzeit 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2019 nahm das Unternehmen mit Sitz in Toulouse dank seiner starken Positionierung auf Wachstumsmärkten Kapital in Höhe von vier Millionen Euro von Omnes und IRDI Soridec auf. Mit Unterstützung seiner Aktionäre will Solvionic seine Führungsposition auf dem Markt für ionische Flüssigkeiten behaupten und ausbauen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006057/de/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Clara Gouazé, Communications Manager von Solvionic:

cgouaze@solvionic.com