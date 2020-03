Sondersendung Börsenplatz Talk Halver, Stanzl, Blumenroth: Aktiencrash. Ölpreis-Crash. Und jetzt?

Haben die Aktien einen Boden gefunden? Ist Öl zu teuer gewesen? Was wenn die Deflation kommt? Was wenn die eingepreisten Zinssenkungen nicht kommen? Trump beruhigt die Märkte. Was tut die deutsche Politik? Unser Börsenplatz Talk mit Robert Halver, Michael Blumenroth, Jochen Stanzl.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008