Sondersitzung des Bundestags zum Angriff auf die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - In einer Sondersitzung berät der Bundestag an diesem Sonntag (11.00 Uhr) über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Kanzler Olaf Scholz (SPD) soll eine dreißigminütige Regierungserklärung abgeben, bevor die Abgeordneten über die Lage diskutieren. Die Bundesregierung hatte am Samstag einen Kurswechsel vollzogen und angekündigt, die Streitkräfte der Ukraine mit schweren Waffen auszustatten./hrz/DP/stk