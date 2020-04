'Sonntagstrend': Union auf höchstem Stand seit September 2017

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise legt die Union in der Wählergunst weiter zu. Im "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" erreichen CDU und CSU nun zusammen 37 Prozent - ein Plus von 4 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Die Union steht demnach so gut da wie seit September 2017 nicht mehr - binnen fünf Wochen hat sie 13 Prozentpunkte hinzugewonnen.

Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 17 Prozent. Dies bedeutet Platz zwei, weil die Grünen zwei Punkte einbüßen und nunmehr bei 16 Prozent landen. Es ist demnach der schlechteste Wert für die Grünen seit März 2019. Mit zehn Prozent (minus 1) erreicht die AfD in dieser Umfrage ihren schlechtesten Wert seit September 2017. Die Linken bleiben stabil bei neun Prozent, die FDP verharrt auf sechs Prozent./seb/DP/he