Sonos: Konsolidierung hält an

Der Run auf Technologieaktien in den USA war in 2020 und in diesem Jahr besonders groß, Sonos konnte von 6,58 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 44,72 US-Dollar Anfang des zweiten Quartals 2021 zulegen. Nur wenig später hat der Trend gedreht und führte das Papier in eine Konsolidierung. An der ersten möglichen Trendwendestelle gelegen am 61,8 % Fibonacci-Retracement misslang offenbar die Etablierung eines tragfähigen Bodens, sodass die Konsolidierung nun fortgesetzt werden könnte.

50 % Fibo im Fokus

Sobald ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der runden Kursmarke von 30,00 US-Dollar bei Sonos vorliegt, werden weitere Rücksetzer zunächst in den Bereich von 27,94 und darunter 25,65 US-Dollar nahezu unausweichlich. Beschriebenes Szenario könnte dann für ein entsprechendes Short-Investment herangezogen werden. Auch signalisieren die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 eine Fortsetzung der Konsolidierung, in ruhigeres Fahrwasser dürfte Sonos erst wieder oberhalb der Kursmarke von mindestens 35,30 US-Dollar zurückkehren. In diesem Szenario wären dann Zugewinne an 38,00 und darüber sogar 40,00 US-Dollar vorstellbar.

Sonos (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29,38 // 30,15 // 31,22 // 32,55 // 33,84 // 35,44 US-Dollar Unterstützungen: 28,73 // 27,94 // 27,00 // 25,65 // 24,87 // 24,00 US-Dollar

Fazit

Um von einem nachhaltigen Verkaufssignal in Richtung 25,65 US-Dollar zu profitieren, sollte ein stabiler Wochenschlusskurs unterhalb von 30,15 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich dann ein entsprechendes Short-Investment mit einem Ziel bei 25,65 US-Dollar eingehen und von einer fortlaufenden Konsolidierung überdurchschnittlich profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 31,15 US-Dollar aber nicht unterschreiten, da zwischenzeitlich mit kurzzeitigen Peaks auf der Oberseite gerechnet werden muss.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.