Sony prüft Einstieg in Elektroauto-Produktion

Frankfurt (Reuters) - Nach ersten Versuchen mit einem eigenen Elektroauto zieht der japanische Technikkonzern Sony die Produktion von Autos ernsthaft in Betracht.

Im Frühjahr gehe ein Tochterunternehmen an den Start, um den Markteintritt zu prüfen, erklärte Sony-Chef Kenichiro Yoshida am Mittwoch im Vorfeld der US-Technikmesse CES. Mit Expertise in Sensorik, 5G und Unterhaltungstechnologien sei Sony gut positioniert, Mobilität als Raum für Unterhaltung neu zu definieren. Vor zwei Jahren hatten die Japaner auf der CES ein erstes automatisiertes Konzeptfahrzeug vorgestellt, das unter anderem mit den deutschen Zulieferern Bosch und Continental entwickelt worden war. Seit Ende 2020 wird der VISION-S 01 auf öffentlichen Straßen in Europa getestet.

Nun präsentierte Sony das SUV VISION-S 02. Der Konzern springt damit spät auf die Welle des Umschwungs zu E-Autos auf. Die Technologieriesen Google und Apple begannen schon vor Jahren mit der Arbeit an autonom fahrenden Autos, mit denen sie den traditionellen Autobauern Konkurrenz machen könnten. An der Börse in Tokio gaben die Pläne Sony dennoch Auftrieb, sie legten gegen den Trend um rund vier Prozent zu.