Tokio (Reuters) - Die japanischen Konzerne Sony und Honda arbeiten bei Elektroautos zusammen.

Der Elektronikhersteller und der Autobauer kündigten am Freitag an, noch in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, das Elektroautos entwickeln und verkaufen soll. Das erste Modell solle im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Honda sei für die Produktion zuständig, Sony werde die Mobilitätsplattform entwickeln. "Mit dem Gemeinschaftsunternehmen wollen wir die Evolution in der Mobilität anführen, indem wir unsere Technologie und Erfahrung mit der langjährigen Erfahrung von Honda bei der Entwicklung und dem Bau von Autos verbinden", sagte Sony-Chef Kenichiro Yoshida.

Honda-Chef Toshihiro Mibe schloss einen Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens nicht aus, auch wenn das derzeit nicht auf der Tagesordnung stehe. Zugleich zeigte er sich offen für weitere Partner. Honda werde weiterhin seine eigene Elektroautostrategie verfolgen, betonte er. Mit dem Schritt treibt Sony seine Ambitionen als wichtiger Spieler im Automarkt voran, während Autohersteller wie Honda unter Druck stehen, emissionsfreie Fahrzeuge zu entwickeln.