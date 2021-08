Sorge vor Delta-Variante bremst Dax, BMW und Infineon überzeugen mit Zahlen nicht

Die Bilanzen von BMW und Infineon sorgen bei Anlegern nicht gerade für Jubel. Die Aktien beider Unternehmen fallen im Dax am stärksten. Überhaupt hält sich die Freude am Parkett in Grenzen.

