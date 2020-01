Southwest Airlines schüttet 173. Quartalsdividende in Folge aus

Die amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines Co. (ISIN: US8447411088, NYSE: LUV) schüttet an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an ihre Investoren aus (Record date war der 11. Dezember 2019).

Dies ist die 173. Quartalsdividende in Folge, die die Airline an ihre Investoren ausbezahlt. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,29 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,33 Prozent (Stand: 7. Januar 2020). Southwest Airlines ist 1949 in Dallas, im US-Bundesstaat Texas, gegründet worden. Die Fluglinie ist gemessen an den Passagierzahlen, nach Delta Air Lines, die zweitgrößte US-Fluggesellschaft. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz von Southwest Airlines 5,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,58 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Oktober 2019 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 659 Mio. US-Dollar (615 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 0,57 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 28,6 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 7. Januar 2020). Redaktion MyDividends.de