Spahn - Auch schrittweise Beschränkungen im Klinikbetrieb lockern

Berlin (Reuters) - Angesichts erster Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland sollen laut Gesundheitsminister Jens Spahn die Beschränkungen im Klinikbetrieb schrittweise gelockert werden.

Dank der ergriffenen Maßnahmen sei die erste Welle des Virus-Ausbruchs gut bewältigt worden, sagte der CDU-Politiker am Freitag in der ARD. Dazu habe auch die Entscheidung von Mitte März beigetragen, planbare Operationen und Aufnahmen in Krankenhäusern zu verschieben. Jetzt gelte es, mit der Vorhaltung von 25 bis 30 Prozent der Intensiv- und Beatmungsbetten für Covid-19-Patienten weiter vorbereitet zu sein, aber auch den Regelbetrieb wieder anzufahren. Ab Anfang Mai müsse in den Krankenhäusern eine neue Balance gefunden werden, die schrittweise auch aufgeschobene Behandlungen wieder zulasse.

In Deutschland sind bisher mehr als 130.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Zuletzt war aber die von Experten besonders beachtete Ansteckungsrate unter die angepeilte Marke gesunken. So steckt, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagabend mitteilte, statistisch gesehen ein Infizierter nun weniger als einen weiteren Menschen an. Die sogenannte Reproduktionsrate liege etwa bei 0,7, so das RKI. Die Schwankungsbreite der Schätzung liege zwischen 0,5 und 0,8. In den vergangenen Tagen hatte der Wert bei eins oder leicht darüber gelegen, am Mittwoch mit 0,9 erstmals knapp darunter.

Am Freitag meldete das RKI einen Anstieg der gemeldeten Infektionsfälle um 3380 auf 133.830. Das ist zwar etwas mehr als zuletzt, beruhte aber auch auf Nachmeldungen. Insgesamt gab es zuletzt einen Abwärtstrend bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 299 auf 3868 zu. Rund 81.800 Menschen sind demnach genesen, das sind rund 4700 mehr als am Vortag, wie das RKI auf seiner Internet-Seite mitteilt.