Spahn begrüßt Verständigung bei digitalem EU-Impfnachweis

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Verständigung auf Details eines digitalen Corona-Impfnachweises in der EU begrüßt. Die Einigung auf einen Rechtsrahmen und Standards sei so gelungen, dass Deutschland mit den aufgesetzten Prozessen auf dem richtigen Weg sei, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Die EU habe die Chance, damit einen Maßstab zu setzen - wenn man einen QR-Code mit dem Handy etwa im Restaurant vorzeige und dies in Italien, Finland oder Portugal als Impfnachweis erkannt werde. "Dann ist das weltweit einmalig, dass es einen digitalen Impfpass gibt, der mehr als eine Insellösung einer Nation ist."

Spahn bekräftigte, dass das der zusätzliche digitale Nachweis im Deutschland "in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals" eingeführt werden solle.

Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend mit./sam/DP/jha