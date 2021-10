Spahn - Bis zu fünf Prozent mehr Corona-Geimpfte als angenommen

Berlin (Reuters) - In Deutschland sind nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bis zu fünf Prozent mehr Menschen gegen Corona geimpft als bisher angenommen.

Das habe das Robert-Koch-Institut ermittelt, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren Beschränkungen notwendig", fügte er hinzu und verwies auf die geltenden 2G- und 3G-Regeln in Innenräumen. Die Impfkampagne sei also erfolgreicher als gedacht. Das biete zusätzlichen Schutz für Herbst und Winter.