Spahn bricht Lanze für Qualität von AstraZeneca-Impfstoff

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts der Skepsis gegenüber dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca eine Lanze für dessen Qualität gebrochen.

Der Impfstoff sei "sicher und wirksam", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin zu Berichten, dass es bei medizinischem Personal Vorbehalte gegen die Impfung mit diesem Präparat gebe. "Ich würde mich sofort damit impfen lassen", fügte Spahn hinzu, verwies aber auf die geltende Prioritätenliste bei den Impfungen. Zudem mahnte er, dass man Impfreaktionen nicht mit Nebenwirkungen verwechseln dürfe. Die Impfreaktionen seien bei AstraZeneca - wie auch bei anderen Impfstoffen - bisher genau wie erwartet und würden meist nach 24 bis 48 Stunden abklingen. Das Paul-Ehrlich-Institut prüfe aber weiter alle Hinweise auf mögliche Probleme.

Zugleich forderte Spahn die Bundesländer auf, die gelieferten Dosen auch zu verimpfen. So habe man bisher 740.000 Impfdosen von AstraZeneca ausgeliefert, wovon knapp 90.000 bisher verimpft worden seien. Diese Differenz erklärt sich zum Teil daraus, dass auch bei AstraZeneca zwei Impfdosen für einen vollständigen Schutz nötig sind, ein Teil also für die Zweitimpfung zurückgehalten wird. Spahn appellierte an Ärzte und Pflegekräfte, das Impfangebot anzunehmen. Sie seien besonderen Gefahren in der Corona-Pandemie ausgesetzt, aber beim Impfen deshalb auch privilegiert. Er habe aber keine Zweifel, dass es genügend Menschen gebe, die sich gerne auch mit AstraZeneca impfen lassen.