Spahn gegen rasche Aufhebung aller Corona-Maßnahmen

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Forderungen nach einer Rücknahme aller Corona-Maßnahmen bereits im August zurückgewiesen.

Alles hänge von der Impfquote ab, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Wer nicht geimpft ist in Herbst und Winter, wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit infizieren." Damit kritisierte der CDU-Politiker angesichts wieder leicht gestiegener Corona-Infektionszahlen auch Außenminister Heiko Maas (SPD), der bereits im August die Corona-Maßnahmen aufheben möchte, wenn allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht worden ist. Solche Forderungen stifteten nur Verwirrung, sagte Spahn und verwies darauf, dass dann viele Menschen noch gar nicht ihre Zweitimpfung bekommen und damit keinen vollen Schutz etwa gegen die Delta-Virus-Variante hätten. Eine Regierungssprecherin forderte Kommunen, Ländern, Kirchengemeinden und Vereine auf, Impfmöglichkeiten zu schaffen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte 985 neue Corona-Infektionen - das sind 177 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 5,1 von 4,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, es zu früh, um beurteilen zu können, ob es sich um eine Trendumkehr handele.

Auch einige andere europäische Länder verzeichnen wieder steigende Infektionszahlen, weil sich einerseits die ansteckendere Delta-Virus-Variante ausbreitet und andererseits überall Corona-Auflagen zurückgenommen wurden. Bei einem steigenden Anteil von Voll-Geimpften füllen sich die Krankenhäuser aber nicht in dem Tempo mit Erkrankten wie auf den Höhepunkten vorangegangener Corona-Wellen. In Deutschland war die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten am Mittwoch auf 482 gefallen.

Seit diesem Mittwoch gelten für Großbritannien und Portugal keine Beförderungsverbote mehr bei der Einreise, weil die Bundesregierung sie trotz hoher Infektionszahlen nicht mehr als Virus-Variantengebiete einstuft. Hintergrund ist, dass sich die Delta-Variante auch in Deutschland selbst bereits sehr stark ausgebreitet hat. In England finden in dieser Woche trotz steigender Infektionszahlen die Halbfinale und das Finale der Fußball-Europameisterschaft mit 60.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in London statt.

Außenminister Maas erhielt auch aus seiner eigenen Partei Gegenwind: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass Masken und konsequentes Testen als Vorsichtsmaßnahme weiter eine Rolle spielen würden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnte eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen ebenfalls vorerst ab. "Auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt hat", sagte sie der Funke-Mediengruppe.

Entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) warb Spahn auch für eine Impfung junger Menschen. Die Stiko empfiehlt dies nur im Einzelfall bei Vorerkrankungen. Spahn wies aber darauf hin, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von BioNTEch/Pfizer für 12- bis 18-Jährige zugelassen habe. "Wir sollten die Kinder und Jugendlichen selber entscheiden lassen. Wer für sich das möchte, dem machen wir das möglich, bis spätestens Ende August die erste Impfung und dann auch bald die zweite Impfung zu bekommen", sagte er in der ARD.

Nach Angaben der Bundesregierung wurden bis Dienstag 57,1 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden. 39,9 Prozent seien vollständig geimpft. "Auch wenn das Tempo noch hoch ist: Wir brauchen einen nationalen Impf-Ruck, um es im Juli und August weiter zu halten", twitterte Gesundheitsminister Spahn.