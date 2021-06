Spahn gibt Startschuss für digitalen Impfpass in Deutschland

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt den Startschuss für den digitalen europäischen Impfpass in Deutschland.

Die Tests seien erfolgreich, so dass mit dem Roll-Out begonnen werden könne, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Schritt für Schritt würden nun die Impfzentren und Arztpraxen an das System angeschlossen. Ziel sei, dass bis Ende Juni der sogenannte CovPass "für alle, die wollen, zur Verfügung steht". Der Impfnachweis kann in die Corona-Warn-App integriert oder in einer eigenen App installiert werden. Bereits vollständig Geimpfte sollen postalisch mit dem erforderlichen QR-Code versorgt werden.

"Sie sehen einen zufriedenen Bundesminister für Gesundheit", sagte Spahn und verwies auf die weiter sinkenden Zahlen der Neuinfektionen. "Der Trend, den wir in den letzten Wochen auch schon hier haben beschreiben können, den wir gesehen haben, der ist ein guter, und er setzt sich fort." Neben dem weiteren Rückgang der Infektionszahlen sinke auch die Belegung der Intensivstationen und die Impfzahlen stiegen kontinuierlich. Drei von vier Impfwilligen in Deutschland seien mittlerweile mindestens einmal geimpft, fast jeder Vierte sei vollständig geimpft. "Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr ermutigende Entwicklung."

Jetzt müsse dies weiter abgesichert werden. "Um so tiefer wir kommen, gerade auch mit Beginn der Sommerzeit, desto länger werden wir auch etwas von dem Erfolg haben", sagte Spahn. Die Entwicklung in Großbritannien etwa zeige, dass sich Mutationen trotz einer hohen Impfquote schnell ausbreiten könnten. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, betonte, dass die Entwicklung der Pandemie erfreulich sei. "Und trotzdem ist die Pandemie leider noch nicht vorbei."