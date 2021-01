Spahn - Im Sommer können sich alle Bürger impfen lassen

Berlin (Reuters) - Angesichts der steigenden Produktion von Corona-Impfstoffen hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein "Impfangebot an alle" im Sommer für möglich.

Der CDU-Politiker sagte in einer Regierungserklärung am Mittwoch, dass die Debatte über knappe Impfstoffe schon bald von der Debatte über die Impfbereitschaft der Bevölkerung abgelöst werde. Er erwarte im 2. Quartal eine deutliche Entspannung bei den Lieferungen. Zugleich räumte er Fehler ein: "Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte." Aber es sei eine Struktur aufgebaut worden, "die hochfahren kann und wird". Jetzt komme es vor allem auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung an, "wenn wir das Virus besiegen wollen".

Laut Spahn sind mehr als 750.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Er betonte aber zugleich mit Blick auf die anhaltend hohen Zahlen an Toten und Neuinfektionen, dass sich Deutschland "in einer der schwersten Phase der Pandemie" befinde. Allerdings gebe es einen Hoffnungsschimmer, die Zahl der Corona-Intensivpatienten nehme ab.

Spahn verteidigte die europäische Bestellung der Impfstoffe. Auch nationale Alleingänge hätten nicht dazu geführt, dass die Produktionskapazitäten heute größer wären. Zudem habe Deutschland ein großes Interesse, dass auch die Menschen in den anderen EU-Ländern geimpft würden. "Während in anderen Staaten der Nationalismus wächst, rückt Europa zusammen", sagte er.