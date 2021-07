Spahn kündigt mehr internationale Corona-Hilfe an

Genf (Reuters) - Deutschland wird seine internationale Hilfe in der Corona-Pandemie nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn aufstocken.

In Genf sagte er bei einem Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation weitere 260 Millionen Euro für die Pandemie-Bekämpfung durch die WHO. "Außerdem wird Deutschland wahrscheinlich mehr als die angekündigten 30 Millionen Impfdosen abgeben können", sagte Spahn nach einem Treffen mit WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Drittes Element sei die Unterstützung beim Aufbau von Impfstoff-Fabriken etwa in Afrika. Man sei dabei mit Unternehmen wie BioNTech und Curevac in positiven Gesprächen. "Wir werden 2022 eine Überkapazität von mRNA-Impfstoffe haben", sagte er.

Spahn lehnte in Genf deshalb Forderungen nach einer Freigabe der Corona-Impfstoff-Patente erneut ab. "Das Ziel einer Versorgung der Welt kann ohne Patent-Freigabe erreicht werden." Man müsse auch die Anstrengungen von Unternehmen bei der Entwicklung des Impfstoffes würdigen. Der WHO-Generaldirektor setzte sich dagegen für eine befristete Freigabe ein. "Der Markt hat hier versagt", sagte Tedros zur Entwicklung der Impfstoffe. Er appellierte an die soziale Verantwortung der Unternehmen. Das Thema dürfte auch beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Joe Biden eine Rolle spielen.

Die Bundesregierung werde mehr als 80 Prozent der gespendeten Impfdosen über die internationale Impfallianz Covax abgeben, sagte Spahn. Um wie viele Impfdosen es dabei gehen werde, könne er derzeit noch nicht sagen. Grund für die möglichen Spenden sei, dass man in den kommenden Wochen mit einer Überversorgung in Deutschland rechnen könne. Die Bundesregierung sei neben der Spende an Covax für einen kleineren Teil der Impfdosen zudem in bilateralen Verhandlungen mit Namibia, der Ukraine, den Westbalkan-Staaten, aber auch anderen Ländern zur Abgabe von Impfdosen. Die Bundesregierung hatte bereits die Spende von 30 Millionen Dosen angekündigt, vor allem Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Spahn forderte zudem einen internationalen "Pandemie-Vertrag" mit größeren Verbindlichkeiten der Staaten zur Zusammenarbeit, damit die Welt künftig besser auf künftige Pandemien vorbereitet ist. Dieser Vertrag soll Teil der im November angestrebten WHO-Reform sein. Tedros unterstützte dies und forderte auch von anderen Staaten eine stärkere finanzielle Unterstützung der Organisation. Deutschland ist mittlerweile weltweit der größte Financier der WHO - weit vor den USA, Großbritannien und Frankreich. Insgesamt stellt die Bundesregierung 2,2 Milliarden Euro für die Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung - die 260 Millionen Euro für die WHO sind ein Teil davon.