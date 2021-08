Spahn kündigt Wende in der Corona-Politik an

Berlin (Reuters) - Die Corona-Politik der Bundesregierung steht vor einer entscheidenden Wende.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte am Montag an, die bisherigen Corona-Inzidenz-Werte als Richtschnur für neue Maßnahmen von Bund und Ländern abschaffen zu wollen. "Die 50er Inzidenz im Gesetz hat ausgedient", sagte der CDU-Politiker im ZDF. "Der neue Parameter ist die Hospitalisierung. Heißt: Die Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden zur Behandlung." Er wolle einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, den der Bundestag noch in den Sondersitzungen vor der Bundestagswahl beschließen könne.

Bisher sind im Infektionsschutzgesetz die Sieben-Tages-Inzidenzen von 35, 50 und 100 aufgelistet. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte bereits am Sonntagabend eine schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes gefordert, weil die Inzidenzen alleine nicht mehr aussagekräftig seien. In der Debatte ist deshalb, die Sieben-Tage-Inzidenzen ganz zu streichen oder sie mit der Quote der Menschen zu verbinden, die mit einer Corona-Erkrankung tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche auf 100.000 Einwohner anstecken.

Derzeit steigen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sowohl die Impfquote als auch die Sieben-Tage-Inzidenzen an. Bis Montag haben nach Angaben von Spahn 64,1 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens eine Impfdose erhalten, vollständig geimpft waren 59 Prozent. Am Montag meldete das RKI aber gleichzeitig einen weiteren deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Registriert wurden 3668 neue Positiv-Tests, das sind 1542 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 56,4 von 54,5 am Vortag. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. In einigen Regionen steigen die Zahlen sehr rasch an. So verzeichnet Leverkusen als erster deutscher Kreis wieder eine Inzidenz von mehr als 200.

Die Zahlen steigen vor allem in den Bundesländern, in denen die Schulferien enden. Der Anstieg wird vor allem mit der Zahl der Reiserückkehrer und dem Schulstart nach den Ferien erklärt. Das RKI verzeichnet stark steigende Infektionszahlen vor allem in den jüngeren Altersgruppen, die entweder nicht geimpft werden können (Kinder bis zwölf Jahre) oder bei denen die Impfquote sehr gering ist (zwölf bis 16 Jahre).

Gesundheitsminister Spahn betonte, dass die Abschaffung der Inzidenzwerte keine Entwarnung bedeute. Die 50er Inzidenz habe aber für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten. Man sehe nur derzeit, dass das Gesundheitswesen trotz der hohen Impfquote noch immer belastet werde. Das Uniklinikum Hamburg hatte Ende vergangene Woche darauf verwiesen, dass alle schweren Corona-Fälle in dem Krankenhaus bei Ungeimpften aufgetreten seien. Dabei steigt die Zahl der Intensiv-Patienten mit Corona zeitverzögert zu den Infektionszahlen: Am Sonntag wurden 706 Corona-Fälle auf Intensivstationen in Krankenhäusern gemeldet. Der Wert ist noch deutlich niedriger als bei früheren Corona-Wellen, steigt aber kontinuierlich an.

Sowohl Laschet als auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatten am Sonntagabend betont, dass es keinen neuen Lockdown für Geimpfte geben solle. Die politische Debatte kreist stärker um die Frage, ob Nicht-Geimpfte künftig der Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen verwehrt werden soll. Bund und Länder setzen derzeit auf ein 3G-Konzept, das Geimpfte, Genesene und Getestete gleichstellt. Einige private Firmen und Sportvereine wenden aber bereits eine sogenannte 2G-Regel an, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt erlaubt.