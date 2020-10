Spahn offen für breite Debatte über Corona-Maßnahmen

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist offen für eine breite Debatte der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Bundestag.

"Es geht um die größten Freiheitsseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik, es geht um Zumutungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft", sagte der CDU-Politiker am Dienstag im ZDF. Darüber müsse natürlich auch diskutiert werden - "meinetwegen auch gerne noch häufiger". Spahn betonte zugleich, dass weder Bund noch Bundesländer eigenmächtig handelten. Deren Eingriffe in der Corona-Pandemie seien keine Willkür und kein Zufall. Es werde nicht eigenmächtig gehandelt, sondern wie vom gesetzgebenden Bundestag vorgesehen.

Die Opposition zeigte sich zuletzt angesichts der Corona-Verschärfungen zunehmend kritischer. Auch CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus kündigte an, dass der Bundestag nach Monaten der Notverordnungen bei den Corona-Entscheidungen mitreden wolle.