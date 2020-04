Spahn offen für Geisterspiele der Fußball-Bundesliga

Berlin (Reuters) - Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich offen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga in der Coronakrise - allerdings unter erheblichen Auflagen.

Es sei entscheidend, dass für die Spieler der Arbeitsschutz gewährleistet sein müsse, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er sehe, dass für viele Millionen Fans im Fußball und in anderen Sportarten sogenannte Geisterspiele wichtig seien. "Wenn das gelingen kann bei minimiertem, so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen", sagte der Gesundheitspolitiker. Zuvor hatten die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU), solche Partien ohne Zuschauer im Stadion ins Spiel gebracht.

Spahn sprach sich zugleich für eine Ausweitung der Corona-Tests gerade in Pflegeheimen und in besonders von dem Virus betroffenen Regionen in Deutschland aus. Er distanzierte sich von Überlegungen in einem Arbeitspapier des Ministeriums, dass man bis zu 4,5 Millionen Tests pro Woche anstreben solle. Dies sei nicht nötig. Allerdings empfehle das Robert-Koch-Institut, dass man Beschäftigte im Gesundheitssystem in Regionen mit einem erhöhten Corona-Ausbruch wie der bayerischen Oberpfalz regelmäßig testen sollte. Es sei zudem wichtig, die Beschäftigen und Bewohner von Pflegeheimen regelmäßig zu testen. Derzeit könne man pro Woche 350.000 bis 400.000 Tests durchführen.