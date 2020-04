Spahn pocht auf Corona-Zulage in der Pflege

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn pocht auf einen Gehaltsbonus in der Altenpflege für die besondere Belastung der Pflegekräfte in der Virus-Krise.

Sein Ziel sei es, in den nächsten "ein, zwei Wochen" zu einem konkreten Ergebnis zu kommen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Nun müsse es um die faire Verteilung der Kosten zwischen Bundesebene, Pflegekassen, Ländern und Arbeitgebern gehen. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sperren sich die Krankenkassen gegen eine alleinige Finanzierung der geplanten Prämie in Höhe von 1500 Euro aus der Pflegeversicherung. Der Gehaltsbonus würde in dem Fall von den Beitragszahlern finanziert.

Unabhängig davon passierte am Mittwoch die neue Mindestlohn-Verordnung für Pflegekräfte das Kabinett. Darin sind Lohnuntergrenzen für Hilfskräfte, qualifizierte Hilfskräfte und Fachkräfte in der Altenpflege geregelt, die Ende Januar von der Pflegekommission empfohlen wurden. "Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir in der Altenpflege jetzt schrittweise auf 2500 Euro Mindestbezahlung für Fachkräfte in der Pflege kommen", sagte Spahn. Vom 1. Juli 2020 an sollen Pflegehilfskräfte im Westen und in Berlin mindestens 11,60 Euro pro Stunde erhalten und im Osten 11,20 Euro. Für qualifizierte Pflegehilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung wird ein etwas höherer Mindestlohn erst 2021 eingeführt. Der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte soll in vier Schritten bis zum April 2022 auf bundesweit einheitlich 12,55 Euro pro Stunde steigen.

Die Bundesregierung sieht in dem höheren Mindestlohn nur einen ersten Schritt für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. "In dieser Corona-Epidemie spüren wir einmal mehr, wie wichtig Pflegekräfte für unsere Gesellschaft sind", erklärten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Spahn. "Ihre verantwortungsvolle Aufgabe wollen wir besser honorieren als bisher." Der neue Pflegemindestlohn sei dafür ein guter Anfang.