Spahn und WHO-Chef fordern von China Offenheit bei Untersuchung Virus-Ursprung

Genf (Reuters) - WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Gesundheitsminister Jens Spahn haben an China appelliert, bei einer umfassenderen Untersuchung der Corona-Pandemie mitzuarbeiten.

"Es gab ein Problem mit dem Austausch der Rohdaten", sagte Tedros am Donnerstag bei einem Besuch Spahns bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Das zweite Problem sei, dass die These eines Ausbruchs in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan zu schnell beiseitegelegt worden sei. "Ich hoffe, dass es eine bessere Zusammenarbeit geben wird", fügte er hinzu. Man sei es den vier Millionen Corona-Toten schuldig, dass man die Ursprünge aufkläre. Dies sei auch wichtig, um effektiver weitere Pandemien bekämpfen zu können.

Auch Spahn drängte die chinesische Regierung, dass nach der ersten Untersuchungsphase weitere wichtig seien. Er werbe bei China dafür, dass die Suche nach dem Virus-Ursprung fortgesetzt werden könne.

Ein WHO-Team hatte bei der ersten Untersuchung in China beklagt, nicht Zugang zu allen Daten erhalten zu haben. Diskutiert wird, ob das Virus vom Tier auf den Menschen übergriff oder aus einem Labor entwich. Die chinesische Regierung bestreitet, dass es auch einem Labor stammt.