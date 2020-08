Spahn verteidigt Einschränkungen von Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern

Frankfurt (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die geplante Einschränkung kostenloser Corona-Tests für Reiserückkehrer verteidigt.

"Die Laborkapazitäten sind endlich", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Wenn auf Dauer die Maximalkapazitäten ausgereizt würden, "dann geht das zu Lasten von Menschen und Material". Die Beschäftigten in den Laboren arbeiteten jedes Wochenende durch und machten viele Überstunden, "auf die müssen wir auch Rücksicht nehmen". Zuletzt habe sich die Zahl der wöchentlichen Tests auf weit über 900.000 verdoppelt.

Nach zusätzlichen Testanstrengungen in der Reisezeit wolle man nun zu dem Langzeitansatz zurückkehren, den die nationale Teststrategie vorsehe, sagte Spahn. Nach Ende der Reisezeit sollen deshalb zielgerichtet Personen mit Symptomen und Kontakt zu Covid-19-Patienten getestet werden, aber auch Pflegekräfte oder Ärzte sowie Pflegebedürftige, um diese Personengruppen stärker zu schützen. "Die Teststrategie haben wir in der Corona-Krise mehrfach angepasst", sagte Spahn. Das sei normaler Bestandteil einer Strategie in einer solchen Pandemie. Bei den Reiserückkehrern aus Risikogebieten kündigte Spahn verstärkte Kontrollen der Quarantänepflicht an. "Das ist keine Bitte, sondern eine staatliche Anordnung."

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag beschlossen, kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten wieder zu streichen. Nicht einigen konnten sie sich darüber, ob Tests für Reisende aus Risikogebieten kostenlos bleiben sollen. Für sie gilt unverändert eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese kann frühestens fünf Tage nach Einreise durch Vorlage eines negativen Tests beendet werden. Die Kursänderung hatte die Gesundheitsministerkonferenz nach nur wenigen Wochen Geltung mit knappen Ressourcen an Personal und Material für die Corona-Tests begründet. Als möglicher Starttermin der neuen Regelungen werden der 15. September oder der 1. Oktober anvisiert.

Kritik hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geäußert, der an den Tests wegen steigender Infektionszahlen festhalten will. Auch die Luftverkehrsbranche sieht die Pläne mit Sorge, vor allem die Quarantäneregel, und sprach von einem "bitteren Rückschritt" für die Reisebranche. Am Donnerstag will Bundeskanzlerin Angela Merken mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. Die Reisewarnung für Drittstaaten außerhalb der EU soll bis zum 14. September verlängert werden, wie Reuters aus Regierungskreisen erfuhr.