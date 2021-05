Spahn warnt vor Überbietungswettbewerb bei Corona-Öffnungen

Berlin (Reuters) - Gesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts sinkender Infektionszahlen vor einem "politischen Überbietungswettbewerb" bei den Corona-Öffnungsschritten gewarnt.

"Wir lockern gerade bei deutlich höheren Inzidenzen als Länder mit deutlich höherer Impfquote", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. "Es darf aus der Zuversicht kein Übermut werden." Wenn Bundesländer, die unter die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 fallen, nun Öffnungsschritte planten, dann rate er zu Öffnungen im Außenbereich. Dort sei der Risikofaktor "mindestens um den Faktor zehn geringer als drinnen".

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 6922 neue Corona-Fälle. Das sind 2238 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Weil mittlerweile sieben Bundesländer Zahlen unter der Schwelle von 100 liegen, wollen Länder wie Mecklenburg-Vorpommern diese Woche über Lockerungen beraten. Da für die Aufhebung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der Notbremse aber fünf Werktage in Folge unter 100 nötig sind, dürfte es etwa in Berlin diese Woche keine Öffnungen der Außengastronomie geben: Die Inzidenz stieg am Montag wieder über 100. Der Senat will am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten. Dagegen halten sich die Zahlen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern unter dem Schwellenwert.

"Im Hinblick auf die rasante Zunahme der Impfungen und den bevorstehenden Sommer mit vielen möglichen Aktivitäten im Freien sollten sich Bund und Länder bereits jetzt auf einen klaren Öffnungskatalog verständigen und festlegen, unter welchen Voraussetzungen welche Bereiche wieder öffnen dürfen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Darauf warteten nicht nur die Menschen, sondern auch die Hotels, Gaststätten und die Tourismuswirtschaft. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe kämpfen weiter mit drastisch gesunkenen Gäste-Zahlen. Die Übernachtungen hätten im ersten Quartal mit 22,6 Millionen um 68,8 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums gelegen, teilte das Statistikamt mit.

Spahn mahnte jedoch an, dass alle Öffnungsschritte auch beim Reisen "sehr stark" mit Corona-Tests abgestützt werden sollten. Das Problem sei nicht eine geringe Inzidenz im Zielort, sondern dass Personen aus anderen Regionen Infektionen mit in die Urlaubsorte bringen würden. Mindestens sei ein Test am ersten Tag nötig, im Zweifel seien aber auch weitere Tests in den folgenden Tagen angebracht. Der Gesundheitsminister kündigte an, dass noch in dieser Woche die Einreiseverordnung dahingehend geändert wird, dass Geimpfte und Genesene dann bei der Einreise Personen mit negativem Test gleichgestellt werden. Zudem kündigte er an, dass Deutschland bis Ende Juni rund zehn Millionen Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson erwarte, der ohne Priorisierung verimpft werden soll.

Das RKI meldete, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesdurchschnitt am Montag mit 119,1 in etwa auf dem Niveau des Vortages (118,6) blieb, was sich nach RKI-Angaben aus Unterschieden bei der statistischen Erhebung ergibt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 54 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahlen am Montag gelten aber als weniger verlässlich als an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden und weniger getestet wird. Die regionalen Unterschiede sind laut RKI weiter groß: Thüringen ist mit einer Inzidenz von 177,2 das Bundesland mit dem höchsten Wert. Schleswig-Holstein registriert mit 50,8 erneut den niedrigsten Wert.