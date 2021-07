Spahn warnt wegen Delta-Variante vor nachlassendem Impftempo

Berlin (Reuters) - Vor dem Hintergrund weiter steigender Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Beschleunigung des Impftempos gefordert.

Am Sonntag seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, schrieb der CDU-Politiker am Montag auf Twitter. "Anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da", fügte er hinzu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zuvor 324 neue Positiv-Tests gemeldet - das sind 112 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den sechsten Tag in Folge an.

Mehrere Politiker und Ärzte-Vertreter hatten in der vergangenen Wochen auf einen Wettlauf zwischen Impfen und einer befürchteten vierten Corona-Welle durch die Ausbreitung hochansteckender Virus-Varianten hingewiesen. Auch in Ländern mit einer noch höheren Impfquote sind die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen, vor allem in Großbritannien. Die Regierung in London erwägt dennoch die weitgehende Abschaffung der Corona-Auflagen ab dem 19. Juli mit dem Argument, dass sich mehr jüngere Menschen infizierten und deshalb die Zahl an Krankenhauspatienten und Toten deutlich geringer sei als in früheren Corona-Wellen. Allerdings steigen beide Zahlen auch in Großbritannien derzeit wieder.

Auch das Bundesgesundheitsministerium hatte mit Verweis auf den Impfschutz von immer mehr Menschen mehrfach darauf verwiesen, dass für künftige Corona-Maßnahmen nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz herangezogen werden solle, die am Montag auf 6,4 von 6,2 am Vortag weiter gestiegen ist. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Da weniger Menschen hospitalisiert werden, droht weniger schnell eine Überlastung des Gesundheitssystems als in früheren Monaten. Das RKI warnt allerdings etwa auch vor Langzeitschäden bei infizierten Kindern unter zwölf Jahren, die sich derzeit nicht impfen lassen können. Deshalb will die Regierung die Zahl der Neuinfektionen so niedrig wie möglich halten. Laut einer RKI-Berechnung könnte die Zahl der Intensivpatienten bis Jahresende von derzeit 431 bis Jahresende auf rund 6000 hochschnellen, wenn die Impfquote und damit der volle Schutz vor einer Infektion bei den Zwölf- bis 59-Jährigen nur 65 Prozent betragen sollte.

Das RKI will seine statistischen Erhebung ändern und neben dem Inzidenz-Wert etwa auch die Hospitalisierung mit einbeziehen. Dies könnte Auswirkungen auf die politischen Entscheidungen über einen erneuten Lockdown im Herbst bei steigenden Infektionszahlen haben. Kanzleramtschef Helge Braun hatte allerdings bereits betont, dass er wegen der fortschreitenden Impfkampagne nicht mit einem erneuten Lockdown rechne. Laut Spahn sind derzeit 42,6 Prozent oder 35,4 Millionen Bürger vollständig geimpft, 48,6 Millionen oder 58,5 Prozent seien mindestens einmal geimpft.

Auch der Industrieverband BDI forderte, bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mehr als nur den Inzidenzwert in den Blick zu nehmen. "Politik muss mit Blick auf Testpflichten, Hygiene-, Impf- und Einreiseregelungen evidenzbasiert vorgehen", erklärt Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans will neben dem Inzidenzwert ebenfalls andere Faktoren bei der Beurteilung der Corona-Pandemie hinzuziehen und lehnt deshalb die Rückkehr zu der sogenannten Bundesnotbremse bei einer Inzidenz von 100 ab. "Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in diesem Herbst nicht allein auf die Inzidenz starren", sagte der CDU-Politiker im ZDF.