Spahn will über 80-Jährige und Personal in Heimen zuerst impfen

Berlin (Reuters) - Für den Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn drei Gruppen mit "höchster", "hoher" und "erhöhter" Priorität festlegen.

Dies geht aus einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Entwurf seiner Impfverordnung hervor, die der CDU-Politiker in Kürze unterschreiben will. Höchsten Vorrang haben Personen ab 80 Jahren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte wie auch medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen. Hohe Priorität genießen unter anderem Personen ab 70 Jahren und Demenzkranke, aber auch Personen in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften. Erhöhte Priorität gilt für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen - aber auch für Erzieher, Lehrer und Personen im Einzelhandel. Damit folgt Spahn weitgehend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko), die bereits am 7. Dezember ihre vorläufigen Empfehlungen vorgelegt hatte.

Allerdings hängt die Schnelligkeit der Impfungen von bestimmten Gruppen auch davon ab, wie groß in den einzelnen Gruppen überhaupt die Impfbereitschaft ist. Kanzlerin Angela Merkel trug am Mittwoch auf dem Weg in die Kabinettsitzung sichtbar einen Zettel, auf dem die geschätzte Impfbereitschaft verzeichnet war. Demnach geht die Bundesregierung davon aus, dass sich von den Mitarbeitern im Gesundheitswesen 80 Prozent impfen lassen. Ähnlich hohe Werte werden bei den Pflegekräften sowie bei der Bevölkerung über 70 Jahre erwartet. Bei Polizisten und Soldaten wird dagegen eine Impfbeteiligung von nur noch 70 Prozent unterstellt, ebenso bei den 60- bis 69-Jährigen. Bei Lehrern und Erziehern wird angenommen, dass sich sogar nur noch 60 Prozent gegen Corona impfen lassen. Am niedrigsten liegt der Wert mit 50 Prozent bei der "sonstigen Bevölkerung", zu der 31 Millionen Menschen gezählt werden. Der Grund dafür dürfte sein, dass sich viele Jüngere wegen der im Schnitt weniger schweren Krankheitsverläufe sicherer fühlen.

VORRANG FÜR "BESONDERS VERWUNDBARE" GRUPPEN

"Wir werden am Anfang nicht ausreichend Impfstoffe haben für alle, die geimpft werden wollen", sagte Spahn in einer Aktuellen Stunde des Bundestages. Daher hätten "besonders verwundbare" Bevölkerungsgruppen Vorrang. "Da gibt es einen großen Konsens in Deutschland." Er habe sich bewusst entschieden, die entsprechende Verordnung erst nach den Bundestagsdebatten am Mittwoch und Donnerstag zu unterschreiben.

Kritik kam von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Deren Vorstand Eugen Brysch warnte: "Impfwillige in nur drei Prioritätsgruppen bei der Impfstoffzuteilung zu setzen, wäre ein schwerer Fehler." Er forderte, auch schwerstkranke beamtete Patienten in die höchste Stufe aufzunehmen. "Das sind oft mehrere Tausend oft junge Menschen, die von ihren Familien betreut werden", erklärte Brysch.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion, Karin Maag, sagte, noch im Dezember würden voraussichtlich 400.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. Ab Januar seien es dann drei Millionen. Mit der Zulassung weiterer Impfstoffe werde die Zahl der Impfdosen im ersten Quartal auf elf bis 13 Millionen steigen.

Spahn hatte bereits am Dienstag davon gesprochen, dass man bis Herbst auf eine Quote an Geimpften von etwa 60 Prozent kommen könnte. Dies gilt als Schwellenwert, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, bei der sich ein Virus in einer Gesellschaft nicht mehr groß ausbreitet. Kanzlerin Merkel hatte darauf verweisen, dass man noch nicht wisse, ob Geimpfte keine weiteren Personen mehr anstecken würden. Deshalb müsse man trotz Impfung noch einige Monate auf der Hut sein.