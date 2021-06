Spahn wirbt bei G7 für globales Vorgehen gegen Corona-Pandemie

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt für ein global abgestimmtes Vorgehen gegen die Coronavirus-Pandemie.

"Ob wir dieses Virus, ob wir diese Pandemie unter Kontrolle bringen, das entscheidet sich auch in Afrika, in Indien oder in Asien", sagte Spahn am Donnerstag zum Auftakt von Beratungen der G7-Gesundheitsminister in Oxford. "Sie in Deutschland und Europa unter Kontrolle zu bringen, das reicht nicht, wir müssen sie weltweit bekämpfen."

Dabei seien ihm drei Themen wichtig, sagte der CDU-Politiker: Zunächst müsse die internationale Staatengemeinschaft über die G7 hinaus bei der Impfstoffproduktion und der Verteilung zusammenarbeiten. Zudem verwies er auf das von der Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit in Berlin aufgebaute internationale Frühwarnsystem. "Wir wollen als Deutschland in der internationalen Gesundheitspolitik und in der Pandemie-Vorsorge eine weltweit führende Rolle miteinnehmen." Drittens gehe es um Reformen der WHO. "Wie schaffen wir Strukturen, die auch dort schneller sind?" Zudem müsse die WHO finanziell besser ausgestattet sein. "Sie muss auch das Geld haben, das sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen."

Bei der globalen Verteilung von Impfstoffen kritisierte Spahn Russland und China, deren Strategie einzig darauf angelegt sei, an politischem Einfluss zu gewinnen. Dies sei bei Russland auf dem westlichen Balkan und bei China in Afrika und Südamerika zu beobachten. Den G7 gehe es dagegen nicht um politischen Einfluss. "Wir als westliche ... Demokratien, wir denken nicht nur an uns." Es gehe darum, "diese Welt aus der Pandemie zu führen". Zur Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan.